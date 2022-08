Aus Fahrradladen wird Restaurant - mit reduziertem Ambiente

Wanderausstellung zum Thomas-Wechs-Preis für Architektur zeigt, was möglich ist wenn ...

Von: Christine Tröger

Der Restaurantbereich „Alte Liebe“ im Bismarckviertel in Augsburg . Die Wanderausstellung zum Thomas-Wechs-Preis 2021 zeigt, was möglich ist. © Fotos: Raissa Axmann

Kempten/Bad Hindelang – Die Ausstellung zum Thomas-Wechs-Preis 2021 ist noch bis 31. August in Bad Hindelang zu sehen.

Wenn es nach dem 1893 in Bad Oberdorf (gestorben 1970 in Augsburg) geborene Architekt Thomas Wechs geht, soll Architektur „sachlich, zweckmäßig und brauchbar“ sein und sie soll „den Gesetzen der Schönheit nach alten Proportionsregeln folgen und an die Tradition gebunden sein, soweit sie dem Fortschritt nicht im Wege ist“. Daran erinnerte Martin Kopp, Architekturbüro f64 und Beisitzer im BDA-Kreisverband, als er die Open-Air-Ausstellung zum Thomas-Wechs-Preis 2021 auf dem Residenzplatz eröffnete, wo sie während der Festwoche zahlreiche Passanten anlockte.

Obwohl mit der Auszeichnung kein Geldpreis verbunden ist, sondern er „reine Ehrensache“ sei, wie Kopp anmerkte, gilt dieser Architekturpreis als einer der wichtigsten für Schwaben. Die ausgezeichneten Bauten interpretieren die Qualitäten der schwäbischen Baukultur und schreiben sie fort.

Der Thomas-Wechs-Preis wird an Bauherren und Architekten gemeinsam verliehen. Zwar haben es Kemptener Architekturbüros (diesmal) nicht in die Riege der Preisträger geschafft. Dafür finden sich zahlreiche Bauprojekte in Kategorien wie Anerkennung (z.B. die bereits mit vielfachen Preisen ausgezeichnete und im Kreisboten deshalb bereits mehrfach vorgestellte Kita Karoline Goldhofer, heilergeiger architekten & stadtplaner BDA) oder Shortlist (u.a. Grund- und Mittelschule Waltenhofen sowie Umbau und Nutzungsänderung Christi Himmelfahrt in Kempten von f64 Architekten PartGmbH).

Straßen und Räumen Schönheit verleihen

Ob Alt- oder Neubau, Kindergarten oder Baulücke – es ist so ziemlich jedes Genre vertreten, Inspirationsquell für praktisch jede Art von Bauvorhaben. Im Verständnis von Thomas Wechs besteht die höchste Aufgabe des Städtebaus „nicht darin, einen wohlfunktionierenden Stadtorganismus ins Leben zu rufen, sondern den Straßen und Räumen Schönheit zu verleihen“.

An eine in Kempten vertane Chance erinnert eines der vier mit dem Thomas-Wechs-Preis ausgezeichneten Projekte: Die Umgestaltung eines ehemaligen Fahrradladens im zentralen Bismarckviertel in Augsburg, in dem nun das altbekannte Restaurant „Alte Liebe“ seine neue Heimat gefunden hat. Allein die Kubatur des Gebäudes und seine Straßeneck-Lage beflügelt die Fantasie, was mit dem abgerissenen Haus Bavaria des Kunstmalers Franz Weiß in Kempten alles möglich gewesen wäre, wenn nicht ein Investor ... Inzwischen hat sich das Grundstück in die Reihe von Spekulationsobjekten in Kempten eingereiht und ist für teures Geld auf dem Immobilienmarkt im Angebot.



Aus Fahrradladen wird Restaurant - mit reduziertem Ambiente

Aber zurück zum preisgekrönten Haus, das vom Büro 17A Architektur in Königsbrunn in ein schlichtes Schmuckstück verwandelt wurde. Architekt Andreas Matievits war zur Vernissage angereist und hat das Projekt vorgestellt. Was auf Anhieb ins Auge sticht, ist das außen – die Natursteineinfassungen der vertikal verschiebbaren Fenster konnte erhalten bleiben – wie innen reduzierte Ambiente. Das geräumige Gastzimmer lässt vordergründig eher ein edles Bistro vermuten, denn das hochgelobte Restaurant, das sich darin verbirgt.

Cremefarbene Wände, Regale, schwarzes Mobiliar; der lange breite Mittelgang auf einer Seite gesäumt von einem langen Tresen mit Barhockern, auf der andren mit kleinen Tischen entlang der Fensterfront; dazu anthrazitfarbener Terrazzo aus Lechkieseln und zwei alte Betonsäulen mitten im Raum. Mit solch einem Projekt „verdient man zwar nicht viel Geld, aber es macht Spaß“, räumte Matievits sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis ein.

Um die Geräuschkulisse im Restaurantraum möglichst angenehm zu halten, wurde poröser Akustikputz eingesetzt. Und das besondere Highlight: Auf dem Weg zur Toilette gewährt ein indirektes Fenster Einblick in die Küche.



Baukultur braucht „kluge Köpfe“

Für die 3. Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll, die Kemptens OB bei der Vernissage vertrat, hat Baukultur viel damit zu tun, wie eine Stadt lebt. So habe man es in Kempten in den letzten Jahren „gut geschafft“, zu erhalten, was gut ist, und was nicht so gut ist, zu verbessern. Lobend hob sie hierfür die Unterstützung durch Baureferat und Gestaltungsbeirat hervor.

Sehr gute Erinnerungen habe sie an eine Übernachtung in einem Lehmhaus in Spanien, dessen Baustoff ganz im Sinne von Nachhaltigkeit und Kreislauf aus der Natur komme und dahin zurückgehe, „ohne Schadstoffe“ und dazu Wohlfühlambiente biete. „Was nützt mir eine schöne Fassade, wenn es innen nicht angenehm ist?“, spielte sie auf manch leider nur hübsch anzusehendes Haus an. „Baukultur ist ein großes Thema“, für das es „kluge Köpfe“ brauche, um Ideen zu sammeln.



„Baukultur ist ein Thema, das in die Öffentlichkeit getragen werden muss“, meinte Kemptens Baureferent Tim Koemstedt, dem es zudem „wichtig ist zu zeigen, was hier im Allgäu an Baukultur entsteht“. Seines Erachtens passe „keine konfektionierte Bautechnik“ in die hiesige Bautradition. Aber man müsse auch nicht immer historisierend bauen, „weil es gerade reinpasst“, sondern es dürfe seines Erachtens auch einmal modern sein.



Klimagerechte Architektur - Reduktion als Notwendigkeit

An dem stark frequentierten Ausstellungsort vor dem Haupteingang zur Festwoche haben es vielleicht auch die dort ebenfalls präsentierten zehn Positionen für eine klimagerechte Architektur in Stadt und Land ins Bewusstsein mancher Interessierten geschafft. Formuliert hat sie der Bund Deutscher Architekten (BDA) unter dem Titel „Das Haus der Erde“. Im Prolog heißt es dort: „Der Traum vom ewigen Wachstum ist geplatzt. Reduktion ist keine modische Attitüde, sondern Überlebensnotwendigkeit. Ökologisches Umsteuern braucht Ideen und Kreativität.“

Die Postulate selbst fordern auf: 1. Politisch denken und sich einmischen; 2. Erzählungen für ein neues Zukunftsbild; 3. Achtung des Bestands; 4. Einfach intelligent; 5. Bauen als materielle Ressource; 6. Vollständige Entkarbonisierung; 7. Neue Mobilitätsformen; 8. Polyzentralität stärken; 9. Kultur des Experimentierens; 10. Politische Versuchsräume.

Nähere Infos dazu unter www.bda-bund.de − Haus der Erde.

Wer die Wanderausstellung in Kempten verpasst hat: Aktuell sind die 70 eingereichten Arbeiten auf 21 Ausstellungsbannern noch bis Mittwoch, 31. August, in Bad Hindelang zu sehen.

