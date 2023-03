Warnstreiktag am Montag 27. März im bayerischen Nahverkehr

Am 27. März ruft Verdi zum zentralen Streiktag auf. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Jörg Schmalenberger

Kempten/Allgäu - Die Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen gehen am 27. März in die dritte Runde. Auch in Kempten gibt es eine Kundgebung.

Verdi ruft für diesen Tag auf zu einem zentralen Streiktag für den Verkehrs- und Infrastrukturbereich. Zum Streik aufgerufen sind Beschäftigte an den Flughäfen, in kommunalen ÖPNV-Betrieben, in Teilen der kommunalen Häfen, der Autobahngesellschaft und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSA).

Der ganztägige Streik beginnt in der Regel in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 00.00 Uhr und endet um 24 Uhr. Die Streiks an den Flughäfen betreffen einerseits die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, zum anderen örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit. Für alle drei Beschäftigtengruppen werden zurzeit Tarifverhandlungen geführt. In Bayern wird zurzeit der Tarifvertrag Nahverkehr verhandelt. Es wird durch die Streiks zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen. Beteiligt sein wird auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Warnstreiktag am Montag 27. März im bayerischen Nahverkehr: Streikkundgebung vor Kemptener Hauptbahnhof

Am 27. März werden Verdi Kempten und die EVG eine gemeinsame Streikkundgebung vor dem Kemptener Hauptbahnhof um 11 Uhr abhalten.