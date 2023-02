Allgäu: Was Apotheker gegen Medikamenten-Engpässe tun

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Wir können Arzneimittel...“ lächelt Dr.Martin Pfefferle, Apotheker in Waltenhofen, „ sogar selbst herstellen.“ © Bäucker

Allgäu - In den Allgäuer Apotheken fehlen Arzneimittel. Das geht auch Dr. Martin Pfefferle so, dem Sprecher der Kemptener Apothekerschaft. Unsere Redaktion hat ihn besucht und gefragt, was er dagegen tun kann.

– „Nein,“ lacht Pfefferle (45), „fürs Pillendrehen bin ich zu jung, das hab ich nicht mehr gelernt“. Aber Kapseln abfüllen, Salben rühren und Säfte herstellen, das kann er. Der bärtige und FFP2-Maske tragende Pharmazeut steht in seiner Apotheke mitten in Waltenhofen in der sogenannten Rezeptur. Ein extra Arbeitsraum ist das, viele Standgefäße an den Wänden, peinlich saubere Arbeitsflächen, Mund- und Nasenschutz ist Pflicht, Messzylinder, Reagenzgläser, medizinisch-technologische Geräte stehen herum.

„Als Apotheker sind wir gesetzlich zur ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln verpflichtet“, zitiert Pfefferle die Grundlage seines Berufes. Wenn also wie aktuell Fiebersäfte, Schmerzkiller und entzündungshemmende Mittel fehlen, ergreifen Pfefferle und Kollegen ihr erlerntes „Handwerk“ und stellen um auf „Made im Allgäu“. Jede vierte Apotheke übernimmt bereits Funktionen der Pharmaindustrie, so die Recherchen des Fachmagazins „Deutsche Apotheker-Zeitung“. „Ja“, nickt Martin Pfefferle, „das kommt hin“. In seiner Offizin werden Kinder mit Fiebersaft „made im Allgäu“ versorgt, auch Augentropfen oder Wundsalben gehören mal zum Repertoire.

So reagieren Apotheker auf Medikamentenengpässe: Mehr Geduld und mehr Gespräche

Fieberzäpfchen hat der gebürtige Waltenhofener noch nicht gießen müssen, die bekommt er noch über den pharmazeutischen Großhandel. Doch andernorts werden auch die knapp. Dann müssen Pharmazeuten sogar zu Kakaobutter greifen, um den Kleinen die lindernden Wirkstoffe applizieren zu können. Das neue „Do-it-yourself“ der ansonsten mit einem Wust von Vorschriften und Rabatt-Verträgen beschäftigten Gesundheitsakademiker kommt prinzipiell gut an bei der Kundschaft, generiert aber neuen Bedarf an Aufklärung und Gesprächen. „Wir müssen den Leuten erklären, warum es ihr gewohntes Medikament nicht mehr gibt, wie sie das neue nehmen müssen, warum die Tabletten jetzt nicht mehr rot sondern grün sind und so weiter und so fort“, lächelt Pfefferle, „Geduld ist oberstes Gebot“. Sein Team, die Apotheker im Allgäu und im Rest der Republik, geben ihr Bestes.

Gründe für Lieferengpässe: Gefährliche Abhängigkeit und drastische Sparpolitik

Die Hauptgründe für die zeitraubenden, nervenden und manchmal gesundheitsgefährdenden Liefer-Engpässe kann er klar benennen: „Erstens die Abhängigkeit von wenigen Wirkstoff-Lieferanten. Der Schmerzund Fiebersenker Ibuprofen wird derzeit nur noch von etwa fünf bis sieben Produzenten auf der ganzen Erde hergestellt.“ Wenn da, wie vor ein paar Jahren in Indien, eine Fabrik in die Luft fliegt, wird es hierzulande sofort eng bei der Versorgung. Denn nicht immer können Arzt und Apotheker auf geeignete Alternativstoffe umstellen.

Grund Nummer zwei: die deutsche Gesundheitspolitik. „Seit Jahrzehnten bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen für viele Beschwerden nur noch das aller billigste Produkt“, erklärt der Apotheker aus Waltenhofen, „kein Wunder, dass es immer weniger Pharmaproduzenten gibt, die ihre Ware in Deutschland verkaufen“. Er lässt uns auf seinen ComputerBildschirm schauen. Da steht ein Verkaufspreis von einem Euro und 12 Cent für ein paar Zäpfchen – unternehmerisch attraktiv ist etwas anderes. Jetzt hat der jahrelang für den Sparkurs mitverantwortliche Minister Lauterbach das staatliche deutsche Niedrigstpreis-Diktat vorübergehend aufgehoben. Ob es was bringt? „ Schau mer mal“, sagt Apotheker Pfefferle vielsagend. Offensichtlich werden bereits Medikamentenlieferungen für andere Länder nach Deutschland umgeleitet – der Profit lockt.

Eine dauerhafte Entspannung der Versorgungslage erwartet Pfefferle vorerst nicht. „Made im Allgäu“ statt aus Asien dürfte weiterhin zur Produktpalette unserer Apotheken gehören.