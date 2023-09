Was ist geboten? Feste, Konzerte, politische Aktionen im September

Teilen

Traditionell ist im Herbst viel geboten © Symbolfoto: Panthermedia/VitalikRadko

Kempten/Isny/Westallgäu/Oberallgäu - Feste, Konzerte, Aktionen und politischer Austausch: Kommende Woche und im Herbst ist in Kempten und der Umgebung einiges geboten. Hier halten wir euch auf dem Laufenden.

Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September - auch in der Umgebung

Region - Über 600 Denkmäler in ganz Bayern können interessierte Besucherinnen und Besucher am Tag des offenen Denkmals besichtigen. Auch in Kempten gibt es ganz besondere Einblicke, unter anderem in die König-Ludwig-Brücke, die Keckkapelle, in die Allgäuhalle und die Reichsstädtische Münze. Mehr dazu unter Programm - Tag des offenen Denkmals (tag-des-offenen-denkmals.de)

Der Blasenkrebs-Bus besucht das Klinikum Kempten am Montag, 11. September

Kempten - Die Roadshow informiert Fachkräfte und Publikum über die Diagnostik und Therapie von Harnblasenkrebs. Der Bus mach zwischen 9 und 13 Uhr Station am Klinikum Kempten. Es gilt wie bei jeder Krebserkrankung: Je früher sie erkannt wird, umso besser sind die Heilungs- und Überlebenschancen für die Betroffenen.

Vortrag über den Klimawandel und die CO2-Emissionen am Dienstag, 12. September

Waltenhofen/Oberdorf/Durach - Vortrag von Sebastian Riedel von der Grünen-Ortsgruppe Durach um 19 Uhr im Alten Bahnhof Martinszell Oberdorf. Dabei sein wird auch der Grüne Landtagskandidat Markus Reichart. Der Eintritt ist frei.

VET4Africa - „Grüne Bürgerenergie für Afrika“ - Vortrag über das Projekt und seine Erfolge am Dienstag, 12. September

Wildpoldsried/Kempten - Auf Anregung des damaligen Entwicklungsministers Dr. Gerd Müller wurde im Jahr 2017 die Initiative „Grüne Bürgerenergie für Afrika“ ins Leben gerufen. Mit Kursen für Berufsschullehrer aus insgesamt 17 afrikanischen Ländern im Energiedorf Wildpoldsried werden Fachkräfte ausgebildet, die über das technische Wissen und die handwerklichen Qualifikation verfügen, um die technischen Einrichtungen, die zu erschwinglichen Preisen auf lokalen Märkten zu haben sind, sachkundig zu installieren und zu warten.

Mit lebendigen Bildern beschreibt der Studiendirektor an der Kemptener Berufsschule Günter Mögele, am Dienstag, 12. September, um 19.30 Uhr, im Haus International in Kempten (Poststraße 22) die Arbeit, die erzielten Erfolge und Vorhaben für die Zukunft des Vereins.

Red Baroons halten Jahreshauptversammlung in Dietmannsried, am Mittwoch, 13. September

Dietmannsried - Die Veranstalter bitten darum, die Teilnahme an der Veranstaltung am Mittwoch, 13. September, 19.30 Uhr im Antica da Marcello (ehemals Bären) zu bestätigen.

„Kein Fußbreit der AFD“ - Gegenprotest zum AFD-Bürgerdialog in Krugzell am Donnerstag, 14. September

Altusried/Krugzell/Kempten - „Kempten gegen Rechts“ möchte den Bürgerdialog der AFD in Krugzell nicht unkommentiert lassen und lädt deshalb ab 18 Uhr zum Gegenprotest vor den Gasthof Hirsch. Sicherlich werde die AFD „diese Gelegenheit erneut nutzen, um ihre menschenverachtenden, rassistischen und demokratiefeindlichen Inhalte zu verbreiten“, vermutet „Kempten gegen Rechts“.

Das Duo Frizzante mit der Augsburger Geigerin Pamela Rachel und dem Schwangauer Pianisten Walter Dolak serviert ein Spektrum von klassischer Musik bis Unterhaltendem mit einer Prise Humor und dem passenden Charme. © privat

Konzert mit „Duo Frizzante“ am Freitag, 15. September

Musik der Klassik und Romantik bis Pop - spritzig serviert mit einer Prise Humor, Pfarrsaal Sankt Michael, Memminger Straße 115, in Kempten. Eintritt frei, Spenden erbeten.