Was, wenn der Wald im Allgäu brennt?

Von: Susanne Lüderitz

Die Feuerwehr Kempten warf beim Waldbrand am Zunderkopf (Ammergebirge) Wasser aus ihren Außenlastbehältern ab. © Foto: Jörg Häusler, Bergwacht Bayern

Kempten/Landkreis/Ammergebirge – Ist die hiesige Feuerwehr denn für Waldbrände gewappnet? „Ja!“, sagt Kemptens Stadtbrandrat Stefan Hager. Die Flughelfergruppe übt und stellte ihr Können jüngst im Einsatz unter Beweis.

Riesige Rauchwolken über Bordeaux. Waldbrände in der Sächsischen Schweiz, enorme Feuer in Brandenburg und auch am Gardasee brennt es. Diese Meldungen erreichten uns jüngst. Auch im Allgäu waren bis 25. Juli wieder Luftbeobachtungsflieger unterwegs. Ist die hiesige Feuerwehr denn für Waldbrände gewappnet?



„Ja!“, sagt Kemptens Stadtbrandrat Stefan Hager. Erst kürzlich, am Donnerstag, 21. Juli, half die Flughelfergruppe der Feuerwehr Kempten mit, einen Waldbrand am Zunderkopf bei Füssen zu löschen. Dort hatte nach einem Blitzschlag der Boden gebrannt.

Intensiver Einsatz am Zunderkopf

„Das Gelände war sehr unwegsam“, wie Hager berichtet. Bis abends um 22 Uhr flogen rund um die Uhr zwei Helikopter mit Außenbehältern und Wasser aus dem Alpsee. Am Freitag rückte man dem Feuer ab Sonnenaufgang mit Flughelfern aus Kempten und Oberstdorf, mehreren Gruppen der Bergwacht, u.a. einer Drohneneinheit, der Feuerwehr Schwangau sowie einer Maschine der Landespolizei Bayern und einem Lastenhubschrauber zu Leibe.

Der Einsatz dauerte bis 17 Uhr – und ist geglückt. „Immer dann, wenn im südschwäbischen Raum die Vegetation brennt, ist die Kemptener Flughelfergruppe zuständig“, so Hager. Sie hat mit ihren 20 Flughelfern die Koordination und die fliegerische Einsatzleitung inne.

Flughelfergruppe: Aufwändige Übungen

17 solcher Gruppen gibt es in ganz Bayern, die nächste in Oberstdorf. Intensive Fortbildungen sind für die Bekämpfung von Waldbränden nötig, denn Feuerwehrleute seilen sich vom Hubschrauber ab. Kurz vor dem Einsatz in Füssen waren die Flughelfer aus Kempten noch an der Waldbrand­übung „Clearwater 2022“ in Lagerlechfeld beteiligt gewesen. Dort hatten sie an zwei Tagen intensiv die Waldbrandbekämpfung mit Hilfe mehrerer Hubschraubertypen geübt – mit zwei Maschinen der Landespolizei Bayern, einer Superpuma der Bundespolizei und zwei CH53-Transporthubschraubern der Bundeswehr. Auch Anfang Juli war in Wangen mit insgesamt 300 Mann geübt worden.

Während andernorts auch Felder in Brand geraten, seien im Allgäu eher Waldbrände in unwegsamem Gelände üblich, wie Hager erklärt.

