Weihnachtslichter in Kempten abgespeckt

Von: Susanne Lüderitz

19 Lichterfriese sind in dieser Weihnachtssaison quer über die Straßen der Innenstadt gespannt. © Citiy Management Kempten e.V.

Kempten - Täglich eine Stunde weniger und in der Gesamtlänge zwei Wochen kürzer glitzert dieses Jahr die auch etwas spärlichere Weihnachtsbeleuchtung.

Von 16.30 bis 21 Uhr und von 26. November - der Einkaufsnacht - bis 26. Dezember – so lange gibt es heuer den weihnachtlichen Lichterglanz in der Innenstadt. Das ist täglich eine Stunde weniger als in den letzten Jahren und in der Gesamtlänge zwei Wochen abgespeckt. Sonst hing die Weihnachtsbeleuchtung bis Dreikönig.

Und statt der 42 Lichterfriese hängen in diesem Zeitraum lediglich 19 Stück über den Straßen. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es nach wie vor Lichter an Rathaus und Arkaden sowie Lichterketten. Und nach wie vor glitzern 16 Weihnachtsbäume in der Innenstadt. Auch die Leuchtdauer von alledem ist dieses Jahr verkürzt, allerdings müsse man noch überprüfen, inwiefern die Lichter auf dem Weihnachtsmarkt sicherheitsrelevant sind.

Wie die Einsparungen zu werten sind, das rief bei den Mitgliedern des Beirats für Tourismus und Stadtmarketings unterschiedliche Reaktionen hervor.

Mit den Kürzungen spare die Stadt 30 Prozent Energie ein, so lauten laut Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City Management, die Prognosen. Das Ziel, das sich die Stadt gesetzt hatte, liegt bei 20 Prozent. Da die Stadt bei den Lichtern bereits zuvor eingespart habe, sei der Effekt eher ein symbolischer, sagte Ringeisen. Aber Kempten habe eine Vorbildfunktion inne.

Kemptener Weihnachtsbähnle ohne Fassadenglanz?

Entfallen werde die Beleuchtung an den öffentlichen Gebäuden. So hat es der Gesetzgeber bestimmt, „aus die Maus“, ließ der Oberbürgermeister im Beirat für Tourismus und Stadtmarketing wissen.

Diese fehlende Sichtbarkeit von Residenz, Zumsteinhaus und Co. bereitete CSU-Stadtrat Helmut Berchtold Sorge. „Das Weihnachtsbähnle ist kein Highlight mehr, wenn die Gebäude nicht beleuchtet sind.“ Auch Stefanie Schmitt, Chefin von Kempten Tourismus, ließ sich von den Bedenken anstecken. „Aber nun ist es einmal so“, sagte sie, „auch die Gebäude anderer Städte sind nicht beleuchtet.“

Weniger Weihnachtslichter: eine Gefahr für den Handel oder ein „Luxusproblem“?

Für nicht lebensnotwendig, ob die Residenz leuchtet oder nicht, hielt es Ingrid Vornberger (SPD): „In der Ukraine sind 30 Prozent Infrastruktur verloren – es gibt kein Wasser, keine Heizung, keinen Strom.“ Sie fand: „Eigentlich ist es ein Luxusproblem – wir können gesund aus dem Haus gehen.“ Und ihrer Meinung nach entfalte die Weihnachtsbeleuchtung ohnehin nur ihre Wirkung, wenn Schnee liege. Und darauf habe der Stadtrat keinen Einfluss.

Joachim Saukel (FW) ließ wissen, dass er sich noch mehr Überlegungen wünsche, um zu sparen. Saukel hatte den Energiespar-Antrag gestellt und stellt sich etwa große rote Kugeln vor, deren Glanz das Licht auch ohne Strom reflektieren. Diese Idee sagte Dr. Richard Schießl zu. Der Referatsleiter Wirtschaft, Kultur und Verwaltung befand, dass diese Dekoraktion an mehreren Stellen in der Stadt ausprobiert werden sollte.

Berchtold war außerdem der Meinung, dass jeder Besucher des Weihnachtsmarktes, der dort zwei bis drei Stunden verbringt, zu Hause Strom spare. Thomas Hartmann (Grüne) sah dagegen einen potentiell viel größeren Einspar­effekt, als ihn die beschlossenen Maßnahmen bringen könnten, „wenn die Leute mit dem Bus zum Weihnachtsmarkt kommen würden, anstatt mit dem Auto“.

