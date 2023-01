Weitere Kriegsflüchtlinge kommen in Kempten an

Von: Christine Tröger

Teilen

Rund 80 aus der Ukraine Geflüchtete sollen nach Ertüchtigung des Gebäudes im Haus Hochland untergebracht werden können. © Tröger

Kempten - Schwaben soll mehr Flüchtende zugewiesen bekommen. Auch in Kempten werden jetzt wieder Menschen auf der Flucht erwartet.

Vom brandneuen Beschluss der Staatsregierung, die Anlaufstelle für Flüchtende aus der Ukraine von Niederbayern in den Regierungsbezirk Schwaben und damit nach Augsburg zu verlegen, erfuhren die Stadträtinnen und Stadträte von OB Thomas Kiechle am Ende ihrer Sitzung vergangene Woche.

So soll auch Schwaben nun mehr Flüchtende zugewiesen bekommen, „bis die Verteilung in Bayern wieder stimmt“. Aktuell ist von 2.500 Personen die Rede. Die ersten Busse sollen diese Woche bereits an die Landkreise gehen. Denn bislang, so der OB, sei die Verteilung recht unausgewogen.



„An der Grenze des Machbaren“

Im ersten Schritt sollen nun zu den bereits etwa 980 in der Stadt untergebrachten ukrainischen Flüchtlingen 90 Neuzugänge nach Kempten kommen. Mit Blick auf die Kriegssituation in der Ukraine rechnet Kiechle aber mit weiteren. Anders als viele andere Kommunen und Landkreise habe Kempten 95 Prozent des Kontingents erfüllt, stoße aber an die Grenzen der Aufnahmekapazitäten. „Die Gemeinschaftsunterkünfte sind alle belegt“, viele Geflüchtete seien auch privat untergekommen. Die Belegung von Turnhallen, wie von vielen umliegenden Landkreisen praktiziert, lehnt Kiechle ab.



Laut Sozialreferent Thomas Baier-Regnery komme man gerade „an eine Grenze des Machbaren“. 60 Betten habe die Lebenshilfe in ihrer Unterkunft in der Mariaberger Straße angeboten.



Sozialbau stellt spontan Haus Hochland zur Verfügung

Um eine Erstunterbringung einrichten zu können, habe die Sozialbau nun spontan das aktuell leerstehende Haus Hochland zur Verfügung gestellt. Nach dessen Ertüchtigung sollen darin circa 80 Personen Unterkunft finden können. Ein Generalunternehmer soll die Versorgung der Menschen gewährleisten. Aber wie lange Menschen so untergebracht werden können, sei eine andere Frage, so Baier-Regnery.



Wie Kiechle erklärte, sei man auch in Kontakt mit der BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) die in Kempten mehrere ungenutzte Liegenschaften vorhält, u.a. die nach 2015 schon einmal für eine Flüchtlingsaufnahme ins Auge gefasste ehemalige Ari-Kaserne. „Weniger Fragen stellen, mehr feststellen“, beschrieb Kiechle seine Vorgehensweise diesmal. „Wir sind mit Hochdruck daran, mit dem Thema menschenwürdig umgehen zu können.“