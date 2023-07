Weiteres Sozialpädiatrisches Zentrum in Kempten soll Situation entspannen

Von: Christine Tröger

Teilen

Bereits im Dezember 2018 hatte der Klinikverbund Allgäu einen Antrag auf Genehmigung eines SPZ gestellt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / AndrewLozovyi

Kempten – Den Bedarf an einem sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) zur Diagnose, Behandlung und Förderung chronisch erkrankter Kinder durch ein interdisziplinäres und multiprofessionelles Team sieht der Klinikverbund Allgäu als gegeben.

Bereits im Dezember 2018 hatte er einen Antrag auf Genehmigung eines SPZ gestellt. Da der Zulassungsausschuss seinerzeit keinen Bedarf gesehen hatte, wurde dieser Antrag im Juni 2019 abgelehnt, so auch der eingelegte Widerspruch. Der Verhandlungstermin für die daraufhin im Januar 2020 eingereichte Klage steht noch aus.

Das Angebot in der Region an SPZ „reicht bei weitem nicht aus“, betonte Markus Treffler, Geschäftsführer Klinikverbund Allgäu, in der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Aus Sicht der Eltern u.a. wegen der zu langen Fahrtzeiten aus dem Ober- und Ostallgäu nach Memmingen, Augsburg, München und Ulm, wo sich die nächstgelegenen SPZ befinden. Zwar gebe es in Kempten noch ein Versorgungsangebot durch das SPZ von Dr. med. Andreas Sprinz (Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie Kempten „zink“). Die Wartezeiten würden aber in allen SPZ bis zu sechs Monate, in Memmingen nach seinen Informationen sogar über ein Jahr betragen. Zudem sei der Zeitaufwand durch doppelte Arztbesuche entsprechend hoch.

Mit Blick auf die Region führte Treffler u.a. eine schlechte Versorgungssituation für die ambulante Betreuung komplex und chronisch erkrankter Kinder ins Feld, wobei er in einer Region mit wachsender Bevölkerung weiter steigenden Bedarf sah.

Weiteres Sozialpädiatrisches Zentrum in Kempten - Kooperation ins Auge gefasst

Aktuell gibt es einen neuen Anlauf, bei dem eine mögliche Kooperation mit den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren und der Lebenshilfe Ostallgäu ins Auge gefasst wird, die zusammen ebenfalls einen Antrag für ein SPZ gestellt haben. Treffler bezeichnete die bisherigen Gespräche dazu als „positiv“ und signalisierte den Gremiumsmitgliedern gute Voraussetzungen für eine landkreisübergreifende Kooperation. Aus Sicht des Klinikverbundes könnte so ein SPZ unter gemeinsamer Trägerschaft und gemeinsamer Nutzung von Ressourcen in Marktoberdorf entstehen. Treffler sieht eine deutlich bessere Chance für einen gemeinsamen Antrag, der über die bereits gegründete SPZ Allgäu gGmbH (jeweils zu 50 Prozent im Eigentum Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren und Lebenshilfe Ostallgäu) erfolgen könnte.

Die Lebenshilfe Kempten begrüße die Kooperation aus medizinischer Sicht und „unterstützen den Antrag ausdrücklich“, wollen sich aber nicht an der Gesellschaft beteiligen. „Unsinnige Wettbewerbssituationen und geplante Doppelstrukturen im regionalen Gesundheitswesen“ fürchtet Sprinz dagegen, neben Problemen durch anwachsende „Bürokratie, Genehmigungsvorbehalten der Krankenkassen und Verknappung von (Personal-)Ressourcen“. Am Tag vor der Gremiumssitzung hatte er sich diesbezüglich per Schreiben an die Mitglieder des Stadtrates gewandt und Unterstützung von Thomas Kaser (parteilos) erhalten.

„Nur mit einem großen Netzwerk“

Die Sorge, dass sämtliche Überweisungen seitens Klinikum dann nur noch nach Marktoberdorf erfolgen, „kann man teilen“, räumte Treffler ein, aber da die Versorgung nicht in Kempten sein werde, sondern „nach Marktoberdorf wandert“, sei die Situation für Sprinz besser. Natürlich belasse man Patienten immer gerne „im eigenen Haus“. Aber, war Treffler sich sicher, „die Patienten werden sich verteilen“, auch nach Memmingen. Es gebe viele Beispiele für gute Vernetzung von „Spielern“, zeigte sich Treffler überzeugt davon, dass man es „nur mit einem großen Netzwerk“ hinbekomme. Frühere Kooperationsgespräche mit Sprinz seien bedauerlicherweise aus persönlichen Gründen gescheitert.

Am Ende der Sitzung empfahl das Gremium dem Stadtrat mit der Gegenstimme von Franz-Josef Natterer-Babych (UB/ödp) – er befürchtet eine noch größere „fast Monopolstellung“ des Klinikverbunds im Allgäu, auch zum Nachteil der Mitarbeiter – die Beteiligung des Klinikverbunds an der „SPZ Allgäu gGmbH“.