Weitnau: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Ein Autofahrer flüchtete vor der Polizei auf der Bundesstraße 12. (Symbolbild). © Panthermedia/ambrozinio

Weitnau – Nach Angaben der Polizei flüchtete ein Autofahrer auf der Bundesstraße 12 vor einer Polizeikontrolle. Schließlich wurde er mit Drogen im Blut und im Auto erwischt. Gegen den Mann lag zudem ein Haftbefehl vor.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wollte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kempten einen Pkw auf der Bundesstraße 12 einer Verkehrskontrolle unterziehen und schaltete hierzu den Anhaltesignalgeber „STOP POLIZEI“ ein. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrzeugführer jedoch Gas und fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Kempten weiter. An der Anschlussstelle Waltenhofen setzten Polizeibeamte das Fahrzeug ohne Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer in einer Polizeisperre fest. Bei der Durchsuchung des 35-jährigen Mannes fanden die Polizeibeamten eine kleine Menge Marihuana auf und stellten es sicher.

Die Beamten stellten zudem fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, keinen Führerschein besitzt und gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Die Beamten ordneten zunächst eine Blutentnahme an und lieferten den Fahrer anschließend in die Justizvollzugsanstalt ein. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Besitz von Betäubungsmittel sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss ein.