Das Freibad Seltmans eröffnet in sieben Tagen

Von: Tizian Pöhlmann

„Das schaffen wir !“ Thomas Dölle (Mitte), Bernd Schweinberger (zweiter v.re.) und drei weitere „Freibad-Retter“ freuen sich auf die Öffnung „ihres“ Schwimmbades am 26. Mai. © Bäucker

Weitnau/Seltmans – Thomas Dölle gibt sich wild entschlossen: „Wir machen am Freitag, 26. Mai, das Bad auf!“, sagt der Kopf der „Freibad-Retter“, „pünktlich um halb zehn am Vormittag“.

Vom Wetter will Dölle nichts hören – es soll leicht bewölkt werden, 15 Grad. Das bereits totgesagte Freibad in Seltmans lebt wieder und weiter. Unzählige ehrenamtliche Helfer und großzügige Spender haben aus dem leckgeschlagenen,von Politik und Verwaltung aufgegebenen Objekt ein Beispiel bürgerlichen Engagements gemacht. Seit einem guten halben Jahr haben sie geschuftet und gehofft, Geld gesammelt, mit Sponsoren verhandelt und nie den Glauben an „ihr“ Bad verloren.

Über 400 Mitglieder hat der in der Not gegründete „Förderverein Freibad“ inzwischen versammelt. Ihr Motto „Das Freibad muss bleiben!“ ziert jetzt nicht nur die aufgehübschte Homepage, sondern fand auch Gehör bei Bürgermeister Florian Schmid und den Weitnauer Gemeinderäten. Diese stellten einen schönen Geldbetrag zur Verfügung, den Rest mussten Dölle und die „Freibad-Retter“ selbst machen. Das Projekt fand und findet mehr und mehr Resonanz in den Medien, die Region schaut gespannt auf den Öffnungstermin am 26. Mai. „Wir kriegen das hin“, lacht Thomas Dölle und wuchtet eine schwere Rolle Rasen auf eine Schubkarre.

Bernd Schweinberger und drei weitere Männer rollen das Grün rund um die frisch verplättelten Schwimmbecken aus, einer stampft die neue Pracht fest. „Sieht aus wie neu“, stellt einer zufrieden fest. Die Technik ist instandgesetzt, die Lecks im alten maroden Leitungssystem des Bades gefunden, neue Rohre verlegt. „Da dürfte jetzt nix mehr im Boden versickern“, sind sich die „Freibadretter“ sicher. Rund 750 Kubikmeter Wasser laden wieder zum Schwimmen und Tauchen ein, in den vergangenen Tagen kontinuierlich eingefüllt.

Das Thema „Wer macht die Aufsicht im Bad Seltmans?“ ist auch erledigt: Zwei Fachkräfte teilen sich den für den Betrieb essentiellen Job. Und den beliebten Kiosk betreibt der Förderverein vorerst mal selbst. Für den Tag der Eröffnung haben die Ehrenamtlichen einen Profi eingeladen: Der mehrfach ausgezeichnete „Alpin-Jazzer“ Matthias Schriefl wird zur Feier des Tages aufspielen – ab 13 Uhr im wiederbelebten Freibad Seltmans. „Bitte kommt zahlreich!“, appelliert Dölle an seine Mitbürger, „auch wenn das Wetter nicht zum Baden taugt. Wir möchten mit euch einfach diesen Erfolg feiern!“ Weitere Infos gibt‘s unter www.freibadseltmans.de.