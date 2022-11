Die Freibad-Retter von Seltmans arbeiten unter Hochdruck

Von: Lutz Bäucker

Sie wollen es vor dem Winter schaffen: Die ehrenamtlichen „Freibad-Retter“ graben derzeit unter Hochdruck. Das kleine Bild unten rechts zeigt einen Riss – eines von vielen Lecks im maroden Röhrensystem des Freibades. © Bäucker

Weitnau/Seltmans – Das Freibad Seltmans wurde gerettet. Nun müssen die Lecks geschlossen werden, auch Kreative haben Interesse das Freibad zu nutzen

Thomas Dölle steht mit seinen gelben Gummistiefeln in einem großen tiefen Erdloch: „Schaun’s her“, ruft er nach oben, „da ist der Riss!“ Eines von vielen Lecks im maroden Röhrensystem des altehrwürdigen Freibades, das wegen steigenden Wasserverlustes im Sommer beinahe endgültig baden gegangen wäre. Doch der Protest der Weitnauer Bürger hat das Aus im letzten Moment verhindert. Nun versuchen ehrenamtliche Helfer des Fördervereins „Rettet das Freibad Seltmans“ das Problem noch vor dem Winter zu beheben. Dölle ist der Kopf der Aktion, die aktuell fast 400 Unterstützer aus nah und fern hat. Er hat einen kleinen Bagger organisiert, der derzeit den Boden rund um die Schwimm- und Planschbecken in Seltmans aufgräbt. „Wir haben schon einige aufgerissene und kaputte Röhren gefunden“, sagt er und deutet auf einen Haufen alter PVC-Rohre, die im nassen Gras liegen. Die Teile sind an Knick- oder Druckstellen leck, Ausgangspunkte für die Wasserverluste des Bades.

Freibad Seltmans: Neue Herausforderungen

Gerade sind zwei Männer dabei, die Rohre auszugraben, die ins Hauptbecken führen. Die im Sommer wegen ihrer Wärme so beliebten Platten sind fein säuberlich abgehoben und gestapelt worden, auf einer Liegewiese türmt sich ein großer Haufen Erde, die Duschwannen stehen wie eine Insel inmitten tiefer Gräben. „Wir geben Gas“, sagt Thomas Dölle. „Vor Frost und Schnee sollten die kaputten Rohre draußen und die neuen Leitungen drin liegen.“ Das Wetter passt derzeit, doch mit dem neuen Material ist es gerade nicht so einfach. Lieferengpässe und hohe Preise machen den freiwilligen „Freibad-Rettern“ (siehe auch www. freibadseltmans.de) von Seltmans das Leben schwer. „Wir sind dran an einem Lieferanten“, verspricht Dölle.

Location mit besonderem Charme“

Er freut sich über das erwachende Interesse an der kultigen Badeanstalt. Nach der Landung der Münchner Pop-Band „Fliegende Haie“ im leeren Becken möchten nun auch andere Institutionen die „Location mit dem besonderen Charme“ (Zitat Fördervereinsmitglied und Filmregisseurin Laura Schneider) für ihre Zwecke nutzen. So berichtet Weitnaus Gemeindechef Florian Schmid, dass das Bad die Kulisse für einen Vhs-Fotokurs abgeben könnte. „Warum nicht, das wäre super“, sagt „Ausgräber“ Thomas Dölle und steigt wieder in die Grube mit den aufgerissenen Wasserrohren. „Wir sind dabei.“