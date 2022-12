Feneberg oder Edeka für Börwang?

Von: Sabine Stodal

Welcher Supermarkt soll nach Börwang kommen? Der Haldenwanger Gemeinderat hat sich nun entschieden. © Stodal

Nachdem der Haldenwanger Gemeinderat erst in der vergangenen Woche grünes Licht für die (hinsichtlich des Standortes heftig umstrittene) Errichtung eines Lebensmittelmarktes an der Börwanger Steige gegeben hatte, stand nun die Entscheidung für einen der beiden Bewerber an.

Feneberg machte dabei klar das Rennen. Mitbewerber Edeka zog den Kürzeren. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung stellte Bürgermeister Josef Wölfle im Schnelldurchlauf die Präsentationen der Konzepte beider Bewerber vor (diese hatten den Gemeinderatsmitgliedern im Vorfeld vorgelegen).

Supermarkt in Börwang: Feneberg macht das Rennen

Dabei zeigten sich viele Gemeinsamkeiten. Beide setzen stark auf regionale Erzeuger und Partner, auf Nachhaltigkeit in Produktion, Energieversorgung und Umweltschutz, auf ein großes Biosortiment sowie auf die Eigenproduktion ihrer Fleisch- und Wurstwaren. Bei Edeka findet diese in Donauwörth, Ingolstadt, Obertraubling und Traunstein mit Fleisch von bayerischen Erzeugern statt. Die Feneberg-Metzgerei befindet sich am Firmensitz in Kempten, die Tiere stammen aus dem nahen Umkreis.

Bei beiden Unternehmen würde der Verkauf von Wurst und Fleisch sowohl über eine klassische Bedientheke als auch im Selbstbedienungsregal erfolgen. Edeka hätte auf einen selbstständigen Einzelhändler als Betreiber gesetzt. Der Betrieb und Erfolg des Markts würde von dessen „kaufmännischem Geschick“ abhängen, so der anwesende Vertreter von Edeka Südbayern (für Feneberg war Christof Feneberg vor Ort).

Auch die Anzahl der Mitarbeitenden liege in dessen Ermessen. Hätte er seinen Firmensitz in Haldenwang, würden die Gewerbesteuereinnahmen in voller Höhe in der Kommune bleiben. Die Firma Feneberg würde den Markt selbst betreiben. Hier würde die Gewerbesteuer nur anteilig in die Gemeinde fließen. Die Anzahl der Mitarbeitenden bezifferte Christof Feneberg auf „zirka 30 Köpfe“. Angesprochen auf den Umgang mit Personalmangel und der Sorge vor einer daraus folgenden möglichen Schließung des Marktes beruhigten beide Seiten: so etwas hätte es bei Edeka noch nie gegeben.

Bei Feneberg sei die marktübergreifende Hilfe bei Engpässen obligatorisch. Die vorübergehenden Schließungen zweier kleiner Märkte hätten andere Gründe gehabt. In Sachen Betriebsdauer gingen beide Bewerber von einem langjährigen Betrieb des Marktes aus. Christof Feneberg konkretisierte dies auf „mindestens 15 bis 20 Jahre“. Ebenfalls offen zeigten sich beide Seiten für ein anderweitig gewerblich genutztes Obergeschoss auf dem Markt.

Regionaler Partner oder neues Sortiment?

Beim ausführlichen Meinungsaustausch im Gremium gab Josef Wölfle zu bedenken, es gebe bereits Feneberg-Märkte in einigen Nachbargemeinden, insofern wäre Edeka in seinen Augen aufgrund des etwas anderen Produktsortiments eine bereichernde Ergänzung. Mehrere Gemeinderäte betonten, beide Konzepte seien sehr ähnlich und überzeugend, insofern sei die Entscheidung sehr schwierig.

Weitere hoben die sehr starke Verwurzelung Fenebergs im Allgäu positiv hervor, die sich u.a. in der Eigenmarke VonHier manifestiert, bei der eine enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Erzeugern in und um Haldenwang besteht. Auch die mögliche Einrichtung einer Postfiliale im Markt wäre ein Gewinn für die Gemeinde. Letztlich stimmten elf Räte für Feneberg, fünf für Edeka. Als nächster Schritt stehen nun Gespräche zwischen der Gemeinde, der Firma Feneberg und dem Planungsbüro Sieber Consult zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans an.