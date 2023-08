Erster bayerisch-württembergischer „Biergipfel“ auf dem Wenger Egg

Von: Lutz Bäucker

Historischer Gipfel auf der Alpe Wenger Egg: Bierkönigin Mona Sommer (Weitnau) mit den Bürgermeistern v.li. Thomas Eigstler (Wiggensbach),Florian Schmid (Weitnau),Rainer Magenreuter (Isny), Hans-Jörg Henle (Leutkirch) und Toni Barth (Buchenberg). Im Hintergrund Adelegg-Ranger Tobias Boneberger. © Bäucker

Wengen/Weitnau – Die Königin rief – und alle kamen: Toni Barth aus Buchenberg,Thomas Eigstler aus Wiggensbach, Hans-Jörg Henle aus Leutkirch, Rainer Magenreuter aus Isny und Florian Schmid aus Weitnau. Die Bürgermeister der fünf Städte und Marktgemeinden rund um die Adelegg folgten dem Ruf der neuen bayerischen Bierkönigin Mona zum ersten grenzüberschreitenden „Biergipfel“ des Allgäus. Ein historisches Ereignis in 1050 Metern über dem Meer.

Möglich machte es Mona, die seit zwei Monaten als Bayerns Bierkönigin amtiert. Geboren in Kempten, hat die 24-jährige Brauerin ihr Handwerk im württembergischen Isny erlernt, sie wohnt jetzt im bayerischen Weitnau und pendelt täglich über die Grenze zur Arbeit in Leutkirch. „Sie verkörpert wie kaum eine Zweite das Zusammenleben der Menschen östlich und westlich der Grenze“, stellte Florian Schmid fest. „In ihr manifestiert sich auch das stete Zusammenwachsen unserer Region.“

Und Kollege Hans-Jörg Henle freute sich „über die völlig entspannte Kooperation unter uns Fünfen – wir kennen keine Konkurrenz und keine Interessenkonflikte“. Die „königliche Hoheit“ Mona Sommer nahm solche Worte huldvoll und erfreut zur Kenntnis: „Das Bier schmeckt in Bayern genauso gut wie in Württemberg.“ Vielleicht deshalb, weil es mehr oder weniger mit demselben Wasser hergestellt wird: Alle fünf Kommunen beziehen große Teile ihres Trinkwassers aus den niederschlagsreichen Höhen der Adelegg.

Das „dunkle Herz des Allgäus“

Eine Region, die unter Tourismusfachleuten als Geheimtipp gilt. Mit viel Wald, tiefen Tälern und lichten Höhen, guten Wander- und Radwegen. Als allerletzter Ausläufer der Alpen sei die Adelegg sogar Heimat für Auerhahn und Gemse, so Ranger Tobias Boneberger. Er steht in Diensten der „AGA“(Allgäuer Glasregion Adelegg), die von den fünf Gipfel-Kommunen gegründet wurde und getragen wird. Das von manchen als „dunkles Herz des Allgäus“ bezeichnete Gebiet soll behutsam weiterentwickelt werden: „Wir legen großen Wert auf Besucherlenkung“, betonte AGA-Vorsitzender Toni Barth.

Momentan steht das Thema „Bike-Trails“ im Blickpunkt. Immer mehr Menschen sausen auf inoffiziellen Spuren durch die Wälder. „Die Erosion nimmt dort gewaltig zu!“, so Isnys Stadtchef Rainer Magenreuter. Und Schmid ergänzte: „Wir müssen versuchen, diese Aktivitäten sinnvoll zu kanalisieren.“

Lebhafte Diskussionen

Bei Bier und Brotzeit auf der Alpe Wenger Egg kam es zu launigen Gesprächen und netten Versuchen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede rund um den höchsten Gipfel Württembergs, den Schwarzen Grat (1118 Meter), auszuloten. Während der Oberschwabe Henle von „Veschper“ sprach, präzisierte der Oberallgäuer Eigstler: „Das heißt aber Brotzeit!“ Auch die zwischen Württemberg und Bayern verlaufende „Wurstgrenze“ wurde thematisiert: Im Westen gehört die gegrillte „Rote“ zu jedem Wander-Ausflug, im Osten nicht.

Einig waren sich die fünf Bürgermeister, ihre weitläufigen Wälder für den Klimawechsel fit machen zu müssen: „Die Fichtenmonokultur ist passe, wir brauchen gemischte Wälder mit widerstandsfähigen Baumarten wie Weißtanne und Bergahorn.“

Eine zufriedene Königin

Nach mehreren Stunden lebhafter Diskussionen und intensiven Gedankenaustausches mit einem letzten alkoholfreien (!) Bier als Wegzehrung ging es vom Gipfel wieder hinunter in die heimatlichen Täler. „Königin“ Mona war zufrieden: „So was könnten wir gern öfter machen!“ Sprach´s und bereitete sich auf ihren nächsten Termin vor: In den ersten beiden Monaten ihrer „Regentschaft“ war die junge Frau bereits 45 Mal im Einsatz!