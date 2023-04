Werner Schmidbauer trifft Monika Drasch: Am 1. Mai im BR Fernsehen

Kempten - Zum „Gipfeltreffen“ trifft Wahl-Kemptener Werner Schmidbauer am 1. Mai um 17.45 Uhr Monika Drasch im BR Fernsehen.

Der für April erwartete Frühling in den Alpen blieb aus. Auch an dem Tag, an dem Werner Schmidbauer mit der Musikerin Monika Drasch auf das 1.026 Meter hohe Jugetköpfle gehen will, regnet es fast in ganz Bayern. Nur für das südöstliche Allgäu ist bis mittags trockenes, aber kühles Wetter vorhergesagt. Und so nutzen Werner Schmidbauer und sein Team die Chance, mit Monika Drasch auf einen der wenigen schneefreien Gipfel der nördlichen Alpenkette zu wandern.

Monika Draschs Markenzeichen in den 90er-Jahren waren die roten Haare und ihre grüne Geige, die sie auch zum „Gipfeltreffen“ mitgebracht hat und auf der sie zusammen mit Werner Schmidbauer gleich zu Beginn ein „Geh‘ ma auf‘n Berg“-Lied improvisiert.

Auf dem Weg hinauf zum Gipfel erzählt Monika Drasch von ihrer Kindheit auf einem Bauernhof in einem kleinen niederbayerischen Dorf, ihren Erlebnissen im Gymnasium in Niederaltaich und von ihrer ersten Geige, die sie von ihrem damaligen Musiklehrer bekam.

Auf dem Gipfel bei der traditionellen Brotzeit spricht sie über ihre spektakuläre Zeit beim Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinn, ihre Konzert-Tour mit Hubert von Goisern, aber auch davon, warum sie erst spät Mutter geworden ist.

Die Sendung ist nach Ausstrahlung 12 Monate lang in der ARD Mediathek zu finden.

Weitere Informationen unter: www.br.de/gipfeltreffen