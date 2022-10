Piloten der Westallgäuer Luftsportgruppe pflegen Isnyer Naturschutzgebiet

Teilen

Die Segelflugpiloten der WLG (von links) Bernd Schneider, Gregor Nenning und Lutz Berger, diesmal ganz und gar erdverbunden. © Willi Diet

Lindenberg/Isny – Die Piloten der Westallgäuer Luftsportgruppe säubern den Bach des Isnyer Naturschutzgebiet.

Die neue fliegerische Heimat der Westallgäuer Luftsportgruppe Lindenberg (WLG), der Flugplatz Isny-Rotmoos, liegt inmitten eines großartigen Naturschutzgebietes. Dies schafft aber nicht nur eine wunderschöne Umgebung, es bringt auch Verpflichtungen für die dortige Luftsportgruppe mit sich, die in einem Pflegevertrag mit der Unteren Naturschutzbehörde geregelt sind. Eine dieser Aufgaben für die LSG Isny ist die jährliche Säuberung des Riedbaches, der auf einer Länge von einem Kilometer die nördliche Grenze des Flugplatzes zum Naturschutzgebiet bildet. Das Wasser dieses Baches ist naturschützerisch unter anderem äußerst wichtig für die Wiedervernässung und damit Renaturierung des ehemaligen Torfabbaugebietes Riedmüller Moos. Ein Zuwachsen des Bachlaufes ist deshalb auf jeden Fall zu vermeiden.

Die schweißtreibende Arbeit dieser Bachreinigung stand am vergangenen Samstag zur Erledigung an. Für die Lindenberger Pilotenwar die Teilnahme an dieser Aktion nicht in erster Linie vereinsmäßige Verpflichtung, sondern vielmehr eine kameradschaftliche Selbstverständlichkeit. Ein kleines „Dankeschön“ der WLG für die überaus zuvorkommende und freundliche Aufnahme durch die LSG Isny auf deren Flugplatzgelände in dieser Flugsaison darf ohne Weiteres in diese Zusammenarbeit hineininterpretiert werden. Neun Piloten des Lindenberger Vereins verstärkten also die rund 30-köpfige Isnyer Mannschaft, die erfreulicherweise zu rund 50 Prozent aus Mitgliedern der Jugendgruppe bestand. Nach acht Stunden durchaus harter Arbeit mit Mähgerät, Rechen und Gabeln war es schließlich getan. Alles, was am Morgen noch störend im Graben gestanden hatte, lag am Ufer zum Abtransport in die Biogas-Anlage bereit.

Koexistenz im Isnyer Naturschutzgebiet

So nebenbei war auch noch Interessantes über die umgebende Natur zu erfahren, so zum Beispiel, dass laut eines behördlichen Gutachtens die dortige grandiose Vogelwelt in bestem Einvernehmen mit den Segelfliegern lebt. Eigentlich keine Überraschung bei dem beiderseitigen Interesse am Fliegen. Überraschender ist da schon, dass es auch eine friedliche Koexistenz mit den Bibern gibt. Mit ihrer bekannt rührigen Wasserbautätigkeit hatten sie es beinahe geschafft, einen kleinen Tümpel zum Überlaufen zu bringen und damit den Flugplatz mindestens zum Teil unter Wasser zu setzen. Der Biberbeauftragte des Landratsamtes wusste Rat. Durch eine sinnvolle Überlaufregelung bleibt der Wasserspiegel nunmehr konstant, somit können in bester Harmonie die Biber weiterhin bauen und die Flieger fliegen. Und am Ende des Tages stand – wie bereits vorher während der Mittagspause – das unübertreffliche kulinarische Verwöhnpaket von „Flugplatzmama“ Antje Bütow und ihrem Team. Eigentlich schade, dass der nächste derartige Einsatz erst in einem Jahr wieder stattfindet, die Lindenberger sind auf jeden Fall wieder dabei.

von Willi Diet