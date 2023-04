Wettkampfgruppe der TV-Kempten-Schwimmer auf Erfolgskurs

Das Schwimm-Team des TV Kempten: Hintere Reihe, v.l.n.r. Niklas Herrmann, Philipp Fröhlich, Yannick König, Annika Kuss, Maia Wandratsch, Stefanie Stripling. Vordere Reihe, v.l.n.r. Torben Herrmann, Leo Fingerle, Lara Rietzler, Nina Schuster, Lotta Naima Schuster. © Simone König

Stuttgart/Kempten – Kürzlich nahm die Wettkampfgruppe der Schwimmabteilung des TV Kempten mit ihrer Cheftrainerin Britta Wenske beim 18. Schwaben-Cup im Neckarbad in Stuttgart teil und zeigten mit 33 persönlichen Bestleistungen zufriedenstellende Ergebnisse.

Der TV Kempten stellte mit 13 Aktiven ein motiviertes Team und ging insgesamt 77 mal an den Start. Das Feld war gespickt mit deutschen Spitzenschwimmern und hatte ein hohes Niveau. Die Luft für Verbesserungen der individuellen Leistungen wird mit dem Altersfortschritt immer dünner, deshalb sieht TV-Kempten-Cheftrainerin Britta Wenske ihre Sportler mit 33 persönlichen Bestleistungen auf dem richtigen Weg. „Nachdem viele Sportler in den letzten Wochen mit Krankheiten ausfielen und wir den Wettkampf aus dem Training heraus, ohne zu tapern, gestalteten, kann man sehr zufrieden sein“, berichtete Wenske an die neu gewählte Abteilungsleiterin Birgit Herrmann.

Platzierungen der Schwimmer des TV Kempten in Stuttgart

In der Württemberger Metropole zeigte sich Leo Fingerle (Jahrgang 2008) in Top-Verfassung. Er gewann die Strecken über 50 Meter Brust, 100 Meter Brust, 200 Meter Brust und 200 Lagen. Auf 400 Meter Lagen (offene Wertung/achten Platz) knackte er zudem den TV-Kempten-Vereinsrekord. Philipp Fröhlich (2006) bestätigte seine hervorragende Form und gewann Gold über 100 Meter Rücken und 200 Meter Rücken. Mit dem dritten Platz über 50 Meter Rücken holte sich Fröhlich seine dritte Medaille.

Lotta Naima Schnitzer (2008) freute sich über dreimal Edelmetall. Zwei zweite Plätze (50 Meter Schmetterling und 100 Meter Schmetterling) sowie Bronze über 200 Meter Lagen nahm sie gerne als Bestätigung des Trainingseifers der letzten Monate entgegen.

Rückenspezialist Torben Herrmann (2009) gewann zweimal den dritten Platz über seine Paradedisziplinen 100 Meter Rücken und 200 Meter Rücken.

Auch Melanie Trautwein (2007) stand auf dem Siegerpodest. Über 100 Meter Schmetterling kämpfte sie sich auf einen starken dritten Platz.

Top-Ten-Ergebnisse der weiteren TV-Kempten-Leistungsschwimmer gaben ein hervorragendes und rundes Gesamtergebnis der Allgäuer ab. „Der Teamgeist meiner Mannschaft stimmt“, ist sich Wenske sicher.

Kemptener können stolz sein: Erfolge bei den offenen Finalläufen

Richtig zelebriert wurden die offenen Finalläufe (alle Jahrgänge). Bei rhythmischen Beats wurden die qualifizierten Sportler durch den Stadionsprecher beim Gang zur Bahn vorgestellt. Leo Fingerle (50m Brust / 5. Platz), Philipp Fröhlich (50m Rücken / 4. Platz) und Nina Schuster (50m Rücken / 7. Platz und 50m Brust / 8. Platz) holten noch einmal alles aus sich heraus und machten ihre Cheftrainerin sichtlich stolz.

Im anstehenden neuntägigen Trainingslager in Italien „werden wir intensiv, fokussiert und zielgerichtet trainieren“, so Wenske. Ende April geht es dann weiter nach Kleinostheim, verbunden mit den letzten Qualifikationschancen zu den großen anstehenden Wettkämpfen (Süddeutsche, Deutsche und Bayerische Meisterschaften). Das Ticket für die Süddeutsche Meisterschaft haben bereits Nina Schuster, Philipp Fröhlich (beide Heidelberg) und Leo Fingerle (Erlangen) in der Tasche.

Jochen Fingerle