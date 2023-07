Wie die Gesundheitsregion Allgäu vernetzt werden soll

Von: Christine Tröger

Ziehen für die Gesundheitsregionplus Kempten-Oberallgäu an einem Strang: (v.l.) Sozialreferent Thomas Baier-Regnery, Thomas Michel (AOK-Direktor Kempten-Oberallgäu-Lindau), Indra Baier-Müller (Landrätin Oberallgäu), Markus Weber(Geschäftsstellenleiter Gesundheitsregionplus), Kemptens OB Thomas Kiechle. © Tröger

Kempten/Oberallgäu – Mit gut 33.000 Euro unterstützt die AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau die Gesundheitsregionplus bei der Durchführung einer Studie zur Bedarfs- und Bestandsanalyse durch die Hochschule Kempten. Projektkosten insgesamt: knapp 42.000 Euro.

„Es ist mir ein echtes Anliegen, dass wir die Gelder hier belassen“, wo sie der Bevölkerung in der Region und nicht irgendwo in Bayern zugute kommen, so AOK-Direktor Kempten-Oberallgäu-Lindau Thomas Michel bei der Förderübergabe im Kemptener Rathaus. Durch die gezielte Erhebung sollen Bedarf und Bedürfnisse der auf dem AOK Gesundheitsbericht basierenden Zielgruppen erfasst werden. So sollen die drei Säulen der Gesundheitsregionplus Kempten-Oberallgäu – Prävention, Pflege, medizinische Versorgung – neue Möglichkeiten der Vernetzung schaffen, freute sich deren Geschäftsstellenleiter Markus Weber.

Im „Stichwort Vernetzung“ sah OB Thomas Kiechle auch „das große Potential, die Gesundheitsregion sichtbar zu machen“. Pflege und Prävention „gemeinsam denken“ fand Indra Baier-Müller, Landrätin Oberallgäu, als „sicher sehr hilfreich“, u.a. um herauszufinden, wie man mit Mängeln wie u.a. dem an Pflegefachkräften in einer wachsenden Region umgehen könne. „Pflege auf dem Bauernhof“ z.B. sei eine „Idee, die finde ich sehr charmant“. Einig war man sich, dass die „aktive Region“ (Sozialreferent Thomas Baier-Regnery), genügend Ressourcen für ein Leben mit „angemessener Bewegung“ (Baier-Müller) biete, was in der Regel eine lange Pflegephase verhindere.