Wie hält man Haushaltsausgabereste so gering wie möglich?

Von: Helmut Hitscherich

Teilen

Alle Jahre wieder kommt das Thema Haushaltsabgabereste auf den Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Kempten – Im Juli wird es im Rathaus um die Jahresrechnung 2021 gehen. Dabei wird der Begriff Haushaltsausgabereste (HAR) fallen. Was es damit auf sich hat und wie hoch diese aktuell sind, erläuterte Alexander Mair, Amt für Finanzen.

Bei Haushaltsausgaberesten handelt es sich um Gelder, die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbraucht wurden und deshalb in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden sollen. Betroffen sind bereits finanzierte Vorhaben, die von der Politik beschlossene und in der Regel laufende bzw. bereits begonnene Maßnahmen betreffen.

Warum kommt es überhaupt zu Haushaltsausgaberesten?

Der Grund liegt darin, dass Firmen ihre Schlussrechnungen relativ spät – oftmals mit mehrmonatiger Verzögerung – einreichen; dass Zusagen zu Förderungen zu lange dauern und damit die Auftragsvergabe mit teilweise erheblicher Verzögerung erteilt werden kann; außerdem hängt es an den mehrmaligen Ausschreibungen für Vorhaben, bis man eine Auftragsvergabe erteilen kann. Es kann aber auch daran liegen, dass die Personalkapazitäten in der Verwaltung nicht ausreichen, um geplante Maßnahmen umzusetzen. Ferner kommen Handwerkerknappheit und Materialengpass hinzu.

Im Verwaltungshaushalt sollen 4.711.900 Millionen Euro aus dem Jahr 2021 übertragen werden. Mit den jetzt schon absehbaren weiteren HAR aus dem Jahr 2022 befinden sich aktuell 5.944.00 Millionen Euro HAR im Verwaltungshaushalt.

Großer Posten Gebäudeunterhalt

Die größten Batzen kommen aus dem Bereich Gebäudeunterhalt mit ca. 2,95 Millionen Euro und dem Straßenunterhalt mit ca. 1 Million Euro. Seit 2017 ist das ein Anstieg um knapp 90 Prozent.

Im Vermögenshaushalt befinden sich derzeit 45.805.400 Millionen Euro an HAR. Das entspricht dem Geldansatz eines jährlichen Investitionsprogramms. Mair hat empfohlen, die HAR für die Lindenbergschule in Höhe von ca. 2 Millionen Euro in Abgang zu bringen, da das Projekt erst nach 2025 umgesetzt wird.

Dabei handelt es sich um keinen realen Mittelzufluss – also keine Mehreinnahmen. Diese Gelder stehen aber anderweitig zur Verfügung.

Die zehn größten Maßnahmen des Vermögenshaushaltes umfassen mit 22.960.100 Millionen Euro mehr als 50 Prozent aller HAR. Dabei handelt es sich um die 10. Grundschule (4,8 Millionen Euro), Haubenschloßschule (3.280.900 Millionen Euro), Investitionszuschuss für den Eigenbetrieb, Museumsdepot, Integrierte Leitstelle mit je 2,4 Millionen Euro.

Die restliche Summe verteilt sich auf Neubau KiTa Ludwigshöhe, Hildegardis-Gymnasium, Generalsanierung und Ersatzbau KiTa St. Nikolaus, Grünanlagen und Hochwasserschutz, Gewässer III. Ordnung. Auch hier ist ein Anstieg seit 2017 um 80 Prozent zu verzeichnen.

Der ein oder andere Stadtrat war über die Höhe und den Anstieg der Haushaltsausgabereste ziemlich erstaunt. Prof. Dr. Robert Schmidt (CSU): „Auffällig ist die Steigerung der Reste. Wenn Rechnungen nicht eingereicht werden, müssen wir Gelder zurückstellen.“ Er fragte, ob es Gelder für Maßnahmen gebe, die noch nicht abgearbeitet seien und nicht mehr umgesetzt würden. „Nur das planen, was auch umgesetzt werden kann.“ Für Andreas Kibler (FW) ist es erstaunlich zu sehen, wie die Summen angestiegen sind. „Macht es Sinn, im Baubereich erst einmal alles Alte abzuarbeiten und dann bei Null anfangen?“

Laut Christian Buck, Amtsleiter Gebäudemanagement, müssen die Haushaltsmittel für das Gebäudemanagement vorgehalten werden. „Bei der Planung von investiven Maßnahmen gehen wir von einem vernünftigen Ablauf aus. In letzter Zeit mussten wir aber mehrere Ausschreibungen durchführen, was den Mittelablauf verzögert.“ Erschwerend komme hinzu, dass Anträge auf Förderung auch nicht mehr so rasch beschieden würden, so Buck. „Das bremst uns in der Abwicklung von Vorhaben aus. Fehlende Schlussrechnungen machen uns das Leben auch nicht leichter. Zum Beispiel haben Firmen noch keine Schlussrechnung für das Hildegardis-Gymnasium gestellt“, so Buck abschließend.

Für Thomas Hartmann (Grüne) war bisher „die Verfügbarkeit der Haushaltsmittel der Flaschenhals, jetzt der Personalumfang und dann die Verfügbarkeit von Firmen und Material“. Er forderte, künftig noch mehr auf Prioritäten zu setzen. „Wir müssen davon ausgehen, dass bestimmte Maßnahmen künftig nicht mehr umgesetzt werden können.“ Die Ausschussmitglieder nahmen den Bericht zur Kenntnis