Wie heilt die Welt?

Von: Cordula Meffert

Sinnieren im TheaterOben über das Thema Heilung: (v.l.) Nadine Schneider, Julia Jaschke und Corinne Steudler. © Meffert

Kempten – Zum ersten Mal inszeniert Crescentia Dünßer in ihrer Allgäuer Heimat – das Projekt, das sie im Kemptener Theater auf die Bühne bringt, heißt „Heimatwunder“.

Die gebürtige Oberstdorferin hat das Konzept der szenischen „Reise ins Innere des Labyrinths Heilung“ entwickelt und auch Regie geführt. An insgesamt sechs Abenden lädt sie das Publikum zu dieser Reise ein, die weder Überzeugungen vertreten noch abschließende Antworten geben, sondern Denkräume öffnen will. Denn, so Dünßer: „Heilung ist ein zeitloses, zutiefst menschliches Thema.“

Zur Uraufführung des Recherche-Projekts am 5. März übernahm Crescentia Dünßer persönlich die Einführung. Die Regisseurin hatte ihr Team im Vorfeld gebeten Fragen zu formulieren, die das Publikum ihr möglicherweise gern stellen würde. Dieses fiktive Gespräch mit sich selbst trug sie charmant und locker vor: „Was ist ein Recherche-Projekt? – Wenn hinten etwas ganz anderes rauskommt, als man vorne geplant hat.“

Ausgangspunkt für das Projekt war das im Alpenland oft noch selbstverständliche Nebeneinander von Schulmedizin und Praktiken wie Gesundbeten oder Geistheilung. Dünßer ging mit ihrem Ensemble auf Spurensuche, sie recherchierten, interviewten, studierten Bücher und Zeitungsartikel, schauten Filme, besuchten Kraftorte, und jeder im Team musste eine persönliche Heilsitzung nehmen. Das „Herzstück des Projekts“ sind intuitive Texte – auch hier war das gesamte Team involviert. Dünßer bezeichnete das intuitive Schreiben als „magischen Prozess“ – es wird am ersten gedanklichen Impuls angesetzt und folgt dem Bewusstseinsstrom ohne Zensur oder vorgegebene Ordnung. Diese selbstgeschriebenen Texte werden im Stück atmosphärisch und situativ umgesetzt – zuvor wurden sie natürlich gekürzt, „sonst wäre eine Aufführung mit einer Dauer von 12 bis 14 Stunden daraus geworden.“



Gemeinsam wurde ein Kaleidoskop von Stimmen und Perspektiven entwickelt, die gleichwertig nebeneinanderstehen dürfen. Das Team als Ganzes bezeichnete Dünßer für das Projekt als ebenso essentiell „wie die Berge fürs Allgäu“. Ihre eigene Arbeit als Regisseurin bestand unter anderem darin, Spielvorschläge zu machen, Übergänge zu bauen, zu ordnen.



Auch beim Picknick am Lagerfeuer geht es um das unerschöpfliche Thema Heilung. © Tröger

„Was du in dir heilst, heilst du in der Welt.“ Dieses Zitat einer Heilerin ließ Crescentia Dünßer in einen kurzen Exkurs zur aktuellen politischen Situation einfließen, und nicht zuletzt vor diesem Hintergrund war wohl jede*r zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema Heilung bereit.



Im TheaterOben sind die Schauspielerinnen Julia Jaschke, Corinne Steudler und Nadine Schneider schon auf der Bühne, als die Zuschauer*innen hereinkommen. Flechtfrisuren, lange, bunte Röcke, besticke Westen, Wanderstiefel – ihre Aufmachung versetzt das Publikum gleich in ein traditionelles, ländliches Setting. Die drei Frauen tragen Rucksäcke, laufen geschäftig und laut summend zwischen den Dutzenden von Kabeln umher, die auf dem Bühnenboden liegen und an deren Enden Glühlampen befestigt sind.

Wer angesichts des Themas esoterisch-Unverdauliches befürchtet, darf sich schnell entspannen: Humorvolle Brüche lockern die Mischung aus aufgezeichneten Gesprächen, die szenisch dargestellt werden, aus Auszügen von Reportagen oder wissenschaftlichen Beiträgen immer wieder auf. Die Schauspielerinnen spielen keine durchgängigen Rollen, sondern performen, springen in Menschen hinein und heraus, erschaffen einen Wirbel von Stimmen, Spielsituationen und Atmosphärischem.



Die Themen der zwölf Kapitel, in die das Stück unterteilt ist, werden ebenso wie sachliche Informationen und kürzere Texte auf eine Leinwand projiziert, was den Eindruck einer Collage noch verstärkt: Atem, Geister, Heilung, Glaube, Zweifel, Erlösung, um nur einige zu nennen.



Im Dialekt wird von der Alten erzählt, die eine Flechte wegbetet, ein mehrstimmiges Vater Unser führt zu einem Diskurs über den Placebo-Effekt. Zwischendrin erfährt das Publikum, dass es in Bayern die meisten niedergelassenen Heilpraktiker gibt, die zwar nicht belegen müssen, dass sie heilen können, aber immerhin, dass sie niemanden schaden. Und dass laut Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2004 Geistheilung ein Gewerbe ist.



Magisches mündet in erfrischenden Pragmatismus („Funktioniert es nur, wenn man daran glaubt? – Ich mach auch Tiere, die glauben ja auch nicht“), und der Humor, der zwischen alles gewebt ist, ist kein Widerspruch dazu, dass sich jedem Thema mit Respekt und Offenheit genähert wird. Zwischendurch immer wieder schöne Sätze, die man aufschreiben möchte: „Man braucht ein Zuhause, aber das kann auch die Welt sein.“



Mariengesang, der sich zur Raserei steigert, höher, schneller, Gespräche unter Freundinnen. Ein Wutanfall von „Zuviel“, dem Herzenswärme entgegengesprayt wird: Die drei Schauspielerinnen zeigen die ganze Bandbreite ihres Könnens – sie sind hypnotisch in der Wiedergabe einer Vision, beklemmend, wenn der Todeskampf durch einen Herzanfall in den Gedanken einer Seherin sichtbar gemacht wird, sie schaffen es in kürzester Zeit, den Bogen von komisch zu anrührend zu spannen wie im „Telefonat“ der Brandheilerin, die über das Beten zu Gott spricht. Sie summen und singen Allgäuer Lieder und alpenländische Klänge, erwecken lautmalend in die großen Kuhschellen hinein die Geräusche des Waldes.



Herrlich auch das Spiel der gesammelten Antworten zur Befragung auf dem Kemptener Wochenmarkt zum Thema Geistheilung und Gesundbeten – man glaubt, die Befragten vor sich zu sehen.



Das vordergründig schlichte Bühnenbild entpuppt sich als so vielseitig wie die Themen: Die Glühlampen taugen zur Lichtmalerei, symbolisieren Mikrofone, werden zu zuckenden Blitzen und schließlich, zusammengefegt, zu einem Feuer, das sich vom Hexen- zum heimeligen Lagerfeuer wandelt, an dem gepicknickt wird.



Wie würde es sich anfühlen, heil zu sein? Einige Antworten schmerzen in ihrer Sehnsucht und jeder im Publikum wird mit dieser Frage auf sich zurückgeworfen.



Am Ende der Reise wissen die Zuschauerinnen und Zuschauer, warum Ameisen nicht in die Kirche gehen, und wie Herzenswärme riechen kann. Und dass es keine Grenzen in unseren Träumen gibt.

Anhaltender Applaus, Füßetrampeln und Bravo-Rufe im gut gefüllten TheaterOben, Ensemble und Team nahmen erfreut die wohlverdienten Ovationen entgegen.



Weitere Vorstellungen: Donnerstag, 10. März | 20 Uhr (ausverkauft) • Freitag, 11. März | 20 Uhr • Samstag, 12. März | 19 Uhr (ausverkauft) • Sonntag, 13. März | 19 Uhr | • Samstag, 19. März | 20 Uhr • Sonntag, 20. März | 20 Uhr; Einführung jeweils 45 Minuten vor Beginn.

