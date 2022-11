Älter werden in Kempten

Von: Martina Ahr

Alles in allem scheinen ältere Menschen in Kempten ganz zufrieden mit ihrer Lebenssituation zu sein. (Symbolfoto) © PantherMedia/kiyyah

Wie ist es in Kempten älter zu werden? Die Stadtverwaltung hat dazu eine Befragung durchgeführt.

In Kempten lässt es sich gut leben, aber es gibt zu wenig Metzgereien. So in etwa lautet die Antwort auf die Frage „Wie lebt es sich als älterer Mensch in Kempten?“. Die Stadtverwaltung hat dazu eine Befragung durchgeführt und 2.500 Fragebögen verschickt. Im Ausschuss für soziale Fragen hat Cordula Amann (Anlaufstelle für ältere Menschen) die Ergebnisse präsentiert. Beteiligt haben sich 42 Prozent der angeschriebenen Bürger und Bürgerinnen. Insgesamt könne man zufrieden sein, so Amann: 80 Prozent derjenigen, die an der Befragung teilgenommen haben, finden, man könne in Kempten gut leben. Nur zwei Prozent sind unzufrieden. Die Nahversorgung sei unproblematisch, nur in vier Punkten offenbart die Befragung etwas Unzufriedenheit: Drogeriemärkte, Metzgereien, Post bzw. Paketannahmestellen und Allgemeinmedizinische Praxen könnten besser erreichbar sein.

Älter werden in Kempten: Wenig Bus, lieber Auto

Mit dem ÖPNV sind die Senioren zwar zu 73 Prozent zufrieden, die Bushaltestellen seien gut erreichbar. „Da ist nur die Frage, woher sie das wissen wollen“, so Amann. Denn die Befragung hat auch ergeben, dass Kemptens ältere Menschen kaum auf den ÖPNV setzen, sondern lieber mit dem eigenen Auto fahren (62 Prozent). Viele (57,8 Prozent) gehen auch zu Fuß. Die Bahn wird kaum (von 1,7 Prozent) genutzt, auch der Bus „ist nicht der Renner“ bei den Senioren mit 12,3 Prozent. Da habe man mehr erwartet, so Amann. Senioren und Seniorinnen fahren bis ins sehr hohe Alter selbst (80 Prozent) mit dem Auto, erst ab 85 Jahren reduziert sich die Selbstfahrerquote auf 40 Prozent.

Klassiker des Freizeitlebens

In der Freizeit sind die „Klassiker“, wie Amann zusammenfasst, Lesen, TV und Radio, ganz vorn dabei: 70 bis 80 Prozent beschäftigen sich täglich auf diese Weise. Dass sich die Senioren mehrmals pro Woche mit dem Handy (70 Prozent) und dem Internet (57 Prozent) beschäftigen, „zeigt, dass sie digital fit sind“, so Amann. Rund die Hälfte der Kemptener Senioren hat kein Interesse an ehrenamtlicher Arbeit – sie wollen weder Hilfe annehmen noch anbieten. 20 Prozent engagieren sich bereits ehrenamtlich, 16 Prozent erhalten ehrenamtliche Hilfe. Interessant sei, so Amann, dass die Ältesten am wenigsten Hilfe wollen.

Negativ: Wohnungsmarkt und Banken

Was hat sich in den letzten fünf Jahren verändert? Minuspunkte sammelt Kempten da in Sachen Wohnungsangebote. Es zeigt sich aber auch: Die Menschen wollen ihre Art zu wohnen nicht verändern, 54 Prozent wohnen im Eigentum. „Auch bei Einschränkungen wollen sie in ihrem Häusle bleiben“, so Amann. Hier gebe es einen Unterschied zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Erstere seien mit 18,4 Prozent eher bereit, mit der Familie zusammenzuwohnen als Letztere (5,9 Prozent). Außerdem kritisieren die Älteren den immer stärker zunehmenden Abbau von Banken und Sparkassen. „Leicht positiv“ habe sich dafür aber die Barrierefreiheit entwickelt und als positiv bezeichnen die Senioren auch die Info- und Beratungsangebote, die speziell für Senioren angeboten werden.