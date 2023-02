Mäuse für Käuze: Wie sich der LBV Kempten/Oberallgäu im Vogel- und Naturschutz engagiert

Der Webcam-Blick in einen Nistkasten für den Waldkauz am Schwabelsberger Weiher: LBV-Mitglieder haben Mäuse als Nahrungsvorrat eingelegt. © LBV

Kempten - Wie Thomas Blodau vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV ) den dicht an dicht sitzenden Zuhörerinnen und Zuhörern auf der jüngsten Veranstaltung der Natur- und Umweltinitiative im Kemptener Norden Agenda 21/Grüner Gockel in der Markuskirche auf Einladung durch Wolf Hennings darlegte, werden die Herausforderungen für den gemeinnützig orientierten LBV immer komplexer und vielfältiger.

Es trifft nicht nur die Bienen und Feldhamster, besonders stark fällt gerade der Vogelschwund ins Auge. Feldlerche, Kiebitz und Uferschnepfe, ja sogar der allseits vertraute Haussperling markieren zunehmend unseren oft rücksichtslosen Umgang mit der Natur, indem ihre Bestände deutlich spürbar abnehmen.

Nicht zuletzt aus diesem Grund geriet sein Lichtbildervortrag zu einer wohlwollenden Werbeveranstaltung für die Belange dieser seit Jahrzehnten tätigen Organisation. „Jede Hand, die uns mithilft, die natürlichen Lebensräume im Allgäu zu bewahren und zu fördern, ist uns willkommen.“

Der LBV kümmert sich um viele Arten: Schleiereule bis Fledermaus

Beeindruckend war Blodaus Liste von Aktivitäten in diesem Sinne. Spezielle Arbeitsgruppen im LBV-Kreis Kempten/Oberallgäu beschäftigen sich mit den unterschiedlichen Erfordernissen einzelner Vogelarten: Da gibt es eine Arbeitsgruppe Schleiereule an der unteren Iller, eine andere für die Turmfalken in der St.-Mang-Kirche in Kempten, die mit einer Kamera beobachtet werden können. Den Turm von St. Michael haben sich die Dohlen ausgesucht, am Schwabelsberger Weiher werden Waldkäuze in Nistkästen betreut.

Wie Blodau betonte, geht es nicht mehr, wie ehedem, um das bloße Kümmern um die Vogelwelt. Da es auch in anderen natürlichen Lebensräumen eng wird für die Artenvielfalt, führt der LBV auch den Naturschutz in seinem Panier. Bei Martinszell steht das große Mauseohr aus der Spezies Fledermäuse auf der Agenda, in den Laichgewässern der Rottach gilt die Fürsorge seltenen Amphibien.

Kooperationen des LBV

Mit dem Kleingartenverein am Stadtweiher hat man sich auf Hecken und Wildblumenwiesen auf Magerflächen verständigt, die Firma Topp in Durach will über den LBV ihr Betriebsgelände mit entsprechendem Bewuchs insekten- und damit lebensfreundlich machen. Die Schülerinnen der Maria-Ward-Schule engagierten sich beim Bau von Insektenhotels. In diesem Jahr steht u.a. das Anlegen einer Wildblumenwiese auf dem Zentralfriedhof Kempten auf dem Programm.



Wer mehr wissen, sich vielleicht einbringen möchte in die wertvolle Arbeit von Vogel- und Naturschutz, findet unter www.lbv-kempten-oberallgaeu.de die richtige Adresse.

ek