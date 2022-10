Wiggensbach: Thomas Eigstler wieder Bürgermeister

Von: Lutz Bäucker

Wiggensbach – Thomas Eigstler ist zum dritten Mal als Bürgermeister gewählt worden.

Er kann weitermachen: mit 86,4 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen ist der bisherige Inhaber in seinem Amt bestätigt worden. „Das freut mich persönlich außerordentlich“, so Eigstler in einer ersten Stellungnahme gegenüber dem Kreisboten. Im Januar 2023 beginnt seine dritte Amtsperiode in Wiggensbach.

Thomas Eigstler war der einzige Bürgermeisterkandidat in Wiggensbach

Etwas getrübt wird die Freude durch die niedrige Wahlbeteiligung. Nur 30 Prozent der wahlberechtigten Wiggensbacher warfen ihren Stimmzettel in die Urnen. Ein Grund war sicher die fehlende Alternative, Thomas Eigstler war einziger Kandidat. „Das war leider zu erwarten“, analysierte der alte und neue Bürgermeister, „das ist bedauerlich für unsere Demokratie. Sehr schade!“ Auch 2004 bei der bis gestern letzten Ein-Kandidaten-Bürgermeisterwahl in Wiggensbach waren nur 30 Prozent zur Stimmabgabe gegangen. Das Bilderbuch-Ausflugswetter am Wahltag dürfte ebenfalls zur Zurückhaltung der Wähler beigetragen haben. „Trotzdem lasse ich mir diesen Erfolg nicht nehmen“, betont Eigstler. Thomas Eigstler feierte am Wahlabend traditionell im Gasthaus „Zum Kapitel“: „Es gab einen schönen Umtrunk für alle, die mir geholfen und mich unterstützt haben“. Am Morgen danach ließ es der passionierte Frühaufsteher mal etwas langsamer angehen: „Ich bin a bissle später ins Rathaus gegangen“, sagte er. Die erste Gemeinderatssitzung nach der Wiederwahl bildete die erste Baustelle des neuen Gemeindechefs ab: Es ging um die Sanierung des Wiggensbacher Kindergartens. Außerdem möchte Eigstler den Ausbau des ÖPNV vorantreiben: „Da muss was passieren“, bekräftigt er. Zu der jüngst von der SPD präsentierten Idee einer Magnetschwebebahn durchs Oberallgäu mit Haltepunkt in Wiggensbach sagt Eigstler: „Eine hübsche Idee – aber wer soll das bezahlen?!“