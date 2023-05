Wildpoldsrieder Ringer Diego Ulm gewinnt Länderpokal

Die Ringer Diego Ulm (li.) und Max Prestele mit dem Länderpokal. © Heidi Ulm

Wildpoldsried - Die beiden Wildpoldsrieder Shailo und Diego Ulm, die für den TSV Westendorf starten, waren am Wochenende, 13. und 14. Mai, getrennt am Start.

Beim Jugend-Länderpokal, der in Apolda (Thüringen) ausgetragen wurde, holte sich der Bayerische Ringer-Verband den Titel. Der Bezirk Schwaben wurde in der Bayernauswahl durch Max Prestele und Diego Ulm vertreten. Beide Ringer kamen in allen vier Kämpfen zum Einsatz.

Ringer Diego Ulm holt mit dem Team Bayern den Titel

Im spannenden Finale setzte sich das Team Bayern gegen Südbaden mit 20:20 durch, wobei Bayern am Ende mehr Einzelsiege (7:5) auf dem Konto hatte, was zum Titelgewinn führte. Dabei konnten Prestele und Ulm jeweils mit einem Punktsieg zum Mannschaftserfolg beitragen. Für Diego Ulm ist es gleichzeitig der erste Deutsche Meistertitel seiner jungen Karriere.

Das Besondere am Jugend-Länderpokal ist, dass ein Team aus männlichen und weiblichen Athleten besteht, die in zwölf Gewichtsklassen antraten, wobei vier Gewichtsklassen nur durch Ringerinnen besetzt wurden.

Shailo Ulm startete zeitgleich beim 17. Adolf-Koch-Gedächtnisturnier in Nattheim, wobei die meisten der 220 Ringerinnen und Ringer aus Baden-Württemberg kamen.

Shailo Ulm gewinnt in Nattheim Silber

Er begann mit einem Schultersieg und ließ auch in den folgenden Begegnungen mit zwei technisch überlegenen Punktsiegen keine Zweifel aufkommen.

Gegen Mouratidis (Krefeld) setzte er sich mit 10:0 durch und ebnete sich dadurch den Weg ins Finale. Hier stand er dann Ziya Yildrim (KSV Krefeld) gegenüber. Zur Pause stand es in dem spannenden Duell 2:2. Am Ende unterlag Shailo knapp mit 3:4 und holte sich damit die Silbermedaille. eau

