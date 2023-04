Oberallgäu: Energiewende wirft Schatten voraus

Von: Jörg Spielberg

Ein möglicher Standort für neue Windenergieanlagen könnte Bodelsberg sein. © Spielberg

Betzigau – Vielen Bürgern wird durch die Gesetzesbeschlüsse der Ampel-Regierung bewusst, dass die Energiewende auch ihr Leben verändern wird. So ist es wohl zu erklären, dass zur Gemeinderatssitzung von Betzigau in der vergangenen Woche viele Bürgerinnen und Bürger der Oberallgäuer Gemeinde den Weg in den Sitzungssaal des Rathauses fanden.

Betzigaus 1. Bürgermeister Roland Helfrich hatte es neben den Gemeinderäten auch Bürgern ermöglichen wollen, an den beiden Vorträgen der Energieexperten Dipl. Ing. Volker Wiegand, Geschäftsführer der Allgäunetz GmbH & Co. KG, sowie Thorsten Häusler, Leiter der AÜW-Stabsstelle Erzeugungsmanagement und zuständig für den Ausbau erneuerbarer Energien, teilhaben zu können. Alle Anwesenden trieb die Frage um, inwieweit die Windkraft bei der Stromerzeugung im Allgäu ausgebaut werde, vulgo wie viele neue Windkraft- und PV-Anlagen im Allgäu zur Erfüllung der 1,8-Prozent-Flächennutzungsvorgabe für erneuerbare Energien im Freistaat errichtet werden müssen.

Laut einer Studie der EZA – Energie- und Umweltzentrum Allgäu – aus dem Jahr 2023 liege das mögliche Potential an zusätzlicher Energiegewinnung durch Windenergieanlagen (WEA) mit rund 50 Windrädern bei ca. 420 Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a). Das ist eine Fläche von rund 800 Fußballfeldern, wenn man dabei nicht nur die Sockelgröße, sondern den Mindestabstand zur nächsten WEA hinzunimmt. Die (versiegelte) Nettofläche eines Windrades entspricht einem halben Fußballfeld. Mit Photovoltaik könnten durch PV-Anlagen auf Privatdächern zusätzlich 230 GWh/a und bei Freiflächen/ Solarparks 400 GWh/a Strom generiert werden.

Die Energiewende und die Windkraft im Oberallgäu

Für den Bau von Windenergieanlagen sind Standorte vornehmlich im nördlichen Oberallgäu vorgesehen. Bei der regionalen Suchkulisse rückt auch der Kemptner Wald ins Blickfeld der Verantwortlichen. So nannte Thorsten Häusler vom AÜW auch das Gebiet rund um Bodelsberg als möglichen Standort.

Bei der gezeigten Standortanalyse von Bio Energie Allgäu, einer Tochtergesellschaft von AÜW, Allgäuer Kraftwerke und des Zweckverband für Abfallwirtschaft ZAK, heißt es: „Der Standort Kemptner Wald kann in Koexistenz mit den bereits renaturierten Flächen der Moorallianz sowie mit weiteren Flächen, die ein mittleres bis sehr hohes Renaturierungspotenzial haben, als Windkraftstandort geeignet sein.“ Natürlich würden in möglichen Genehmigungsverfahren für Standorte neuer WEA diese auf Immissionen (Schattenwurf, Schall etc.), Naturschutz (FFH-Gebiete), Umweltverträglichkeit und sonstige Belange wie Luftfahrt, Straßen, Geologie und Archäologie geprüft, so der Ökostromexperte Häusler.

Bürger sollen beteiligt werden

Der Zubau von Anlagen zur Produktion von Erneuerbaren Energien wird auch deshalb notwendig, weil der Stromverbrauch laut Prognosen des Netzbetreibers Allgäunetz und des Stromanbieters AÜW von derzeit 1,2 Terrawattstunden pro Jahr (TWh/a) auf 1,5 TWh/A im Jahr 2035 steigen werde. Dieser Anstieg ist auf die zunehmende Elektrifizierung von Mobilität und Heizen zurückzuführen. Ziel der Energiewende im Allgäu ist ein Anteil von 100 Prozent erneuerbarer Energie in zwölf Jahren. Derzeit beträgt dieser Anteil bei jährlich 1,2 TWh/a Stromverbrauch 40 Prozent.

Der Anteil von vorgelagertem Strom aus dem Allgäu geografisch angrenzenden Gebieten wie Vorarlberg und Bayerisch Schwaben beträgt 60 Prozent und dieser enthält ebenso einen maßgeblichen Anteil aus erneuerbaren Energien. Das Ziel einer hundertprozentigen Versorgung mit erneuerbarem Strom ist für das Allgäu realistisch. Allerdings ist auch aufgrund des erwarteten Mehrverbrauchs zusätzliche Energieerzeugung notwendig, am Abend ist die Rede von rund vier bis fünf Clustern bei der Windenergie und einer Errichtung von PV-Freiflächenanlagen entlang der Autobahnen A7 und A 980 sowie dem Schienennetz der Deutschen Bahn.

Auf kompetente Partner vor Ort setzen

„Eine zusätzliche Stromgewinnung durch Wasserkraft ist durch gesetzliche Vorgaben allerdings nicht mehr möglich“, erklärte Häusler. Beide Experten vermitteln am Abend, dass Stromerzeugung und Stromtransport zukünftig viel dezentraler organisiert sein werde, als es in den letzten Dekaden der Fall war. Volker Wiegand: „Mit Blick auf die Ausbauziele bedarf es einer Erweiterung der Netze sowohl an punktuellen Standorten (Umspannwerk, Stationen) als auch im Stromverteilungsnetz auf allen Spannungsebenen.“ Wiegand und Häusler fordern eine gemeinsame und rechtzeitige Abstimmung zum Ausbau, sowohl bei der Erzeugung als auch beim Netzausbau.

Damit dies geschieht, bieten sich die beiden Vertreter der Energiewirtschaft als Ansprechpartner für die Allgäuer Bürger an und empfehlen, bei einem Ausbau der erneuerbaren Energien auf kompetente Partner vor Ort zu setzen. Aufgezeigt werden auch Optionen, wie sich Bürger und die Gemeinde gewinnbringend, letztere unter anderem durch Gewerbesteuereinnahmen, beteiligen können. Bürgermeister Roland Helfrich betonte, dass sich alle Beteiligten am Beginn des Prozesses befänden und stellte klar, dass die Bürger der Gemeinde im weiteren Verlauf mit einbezogen würden, sei es an Infoständen oder Diskussionsabenden, „die es natürlich zu diesem wichtigen Thema geben wird“, so Helfrich.