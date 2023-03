„Wo bleibt die Wertschätzung?“: Verdi-Warnstreik in Kempten

Von: Martina Ahr

Am Montagvormittag versammelten sich Beschäftigte zu einem Warnstreik auf dem Hildegardplatz. © Ahr

Kempten - Laut Polizei waren es etwa 2.500 Personen, die Verdis Aufruf zum Warnstreik in der Kemptener Innenstadt gefolgt waren.

„Imagine, es ist 2023 und keiner betreut deine Kinder“ war auf einem Schild zu lesen: Gebraucht werden die Angestellten im öffentlichen Dienst und mit vielen Worten wurden ihre Leistungen insbesondere während der Pandemie gelobt.

Es sind neben zahlreichen Beschäftigten aus Erziehungs-, Pflege- und Gesundheitsberufen sowie Verwaltungen auch MitarbeiterInnen der papierverarbeitenden Industrie zum Hildegardplatz gekommen, um ihren Frust über vergangene Verhandlungsrunden kundzutun. Zu ernüchternd seien die Ergebnisse der Debatten, so Manuel Büttner, Gewerkschaftssekretär für Bund, Kommunen, Kindertagesstätten und Autobahn GmbH.

Uschi Zwick, Gewerkschaftssekretärin für Gesundheitsdienst und Behindertenhilfe, zeigt sich verärgert über den Vorschlag der Arbeitgeber, den sogenannten Tarifvertrag zur Zukunftssicherung der Krankenhäuser anzuwenden. Gehe es einer Klinik finanziell schlecht, so sei es laut Zwick unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die Löhne der Beschäftigten in den Kliniken um bis zu sechs Prozent zu kürzen. Es dürfe nicht sein, dass die Beschäftigten für Versäumnisse der Politik einstehen müssten: „Wir bezahlen nicht für die Fehler von anderen!“, so Zwick.

10,5 Prozent mehr Lohn gefordert

Die Beschäftigten fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Arbeit im öffentlichen Dienst, mindestens aber 500 Euro. Nachwuchskräfte sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen. Eine prozentuale Erhöhung sei bei niedrigen Einstiegsgehältern nicht ausreichend. Büttner hofft nun auf ein „richtig gutes Angebot“ von Seiten der Arbeitgeber, mit dem auch Beschäftigte mit geringen Gehältern den Herausforderungen der Inflation begegnen können.

Sie schäme sich für manche Politiker, sagt MdB Susanne Ferschl (Die Linke) auf der Bühne: Erst werde zu Beginn der Coronakrise im Bundestag geklatscht und zur Wertschätzung aufgerufen für all die Kräfte, die in der Krise für Betreuung und Pflege sorgten. Geblieben sei von dieser Wertschätzung aber in den Verhandlungsrunden „ nur ein feuchter Dreck“.

Auch der Betriebsrat des Galeria Kaufhof ist gekommen, in Schwarz gekleidet, um Solidarität mit den Streikenden zu zeigen. Am Donnerstag werden die Beschäftigten der Kaufhauskette in Kempten ebenfalls auf die Straße gehen.

Nach der Kundgebung auf dem Hildegardplatz zogen die Beschäftigten mit ihren Plakaten, Fahnen und Trillerpfeifen durch die Kemptener Innenstadt.