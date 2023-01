Wo könnten künftig Windräder im Allgäu stehen?

Von: Susanne Lüderitz

Das Allgäu packt‘s an: 1,8 Prozent der Fläche des Regionalen Planungsverbands Allgäu sollen bis 2034 für Windkraftanlagen zur Verfügung stehen. Nun wird gemeinsam mit den Gebietskörperschaften gesucht. © Panthermedia/Federico Caputo

Der Regionale Planungsverband Allgäu sucht Standorte für Windräder.

Ein brisantes Thema hat sich der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands Allgäu vorgeknöpft. Er sucht Räume, die für Windkraftanlagen genutzt werden können. Dabei möchte der Planungsverband zusammen mit seinen Gemeinden, Landkreisen und Städten im Ober- und Ostallgäu sowie in Kempten und Kaufbeuren 1,8 Prozent der gesamten Regionsfläche als Vorranggebiete für Windenergie ausweisen, so wie es der Bund vorgibt.

Auch die aktuellen Ausschlussgebiete werden noch einmal durchforstet. Zu diesem Zweck flatterte nun ein Schreiben bei den Gebietskörperschaften und Institutionen ins Haus. Um herauszufinden, wo sich künftig Windräderdrehen könnten, hat der Beauftragte für die Region damit begonnen, die Suchräume einzugrenzen, die in der weiteren Recherche noch eingeengt werden könnten.

Windräder im Allgäu: Was sind die Kriterien?

Der Kriterienkatalog für die erste Stufe ist einheitlich. Zum Beispiel sind Wohngebiete besonders geschützt. Der Suchraum für Windräder beginnt erst 800 Meter von ihnen entfernt. Und etwa auch Wasserschutzgebiete, Biotope und Schutzgebiete sind ausgenommen. Der Puffer um Weiler beträgt 600 Meter. „Hier liegen wir unter 10 H“, erklärt Irene Marquart vom Regionalen Planungsverband.

Die 10-H-Regel gelte bereits jetzt in Vorranggebieten nicht mehr und auch Kommunen könnten den Mindestabstand der zehnfachen Windradhöhe bereits jetzt unterschreiten. Verzeichnet sind die vorläufigen Suchräume auf einer Karte, die der Planungsverband an die Verbandsmitglieder (Gemeinden, Landkreise und kreisfreie Städte der Region Allgäu) sowie Nachbarregionen, öffentliche und sonstige Planungsträger, Vereine und Verbände versandt hat. Sie sollen innerhalb von sechs Wochen eine Stellungnahme abgeben, wenn den Planungen und markierten Suchräumen aus ihrer Sicht etwas entgegenstehen sollte.

Die „weißen Flächen“ sind noch nicht untersucht

Neben Vorranggebieten für Windräder, Vorbehaltsgebieten und Ausschlussgebieten – in letzteren sollen keine Windräder stehen – gibt es sogenannte „Weiße Flächen“, die aktuell noch nicht untersucht sind. Liegen die „Weißen Flächen“ im Außenbereich und erreicht die Region das Ziel von 1,8 Prozent Vorranggebieten nicht, dann sind Windräder hier privilegiert. Erreicht die Region das Flächenziel jedoch, gilt das Windrad-Vorhaben als „sonstiges Vorhaben im Außenbereich“.

Die weißen Flächen liegen vor allem im Norden der Region, erklärt Maquart. Dort sei es bereits jetzt über die Flächennutzungspläne möglich, Windräder zu planen oder wenn eine Privatperson einen geeigneten Standort entdeckt. Dem Verband sei daran gelegen, die 1,8 Prozent an Vorranggebieten zu finden, weil der Gesetzgeber sonst vorsieht, dass die Suchraumkarte ihre Gültigkeit und Steuerungsfunktion verliert und die Landratsämter Bauanträge alle im Einzelverfahren durchprüfen müssten, was einen ungleich höheren Aufwand bedeutet.

Die Regionalplanung ist großflächig

„Bei der Identifikation von Suchräumen haben wir ausschließlich jene Suchräume berücksichtigt, die eine Flächengröße von mindestens acht Hektar aufweisen. Dies ergibt sich zum einen aus dem Planungsmaßstab der Regionalplanung und zum anderen aus dem Ziel, Vorranggebiete festzulegen, die eine dezentrale Konzentration von mehreren Windenergieanlagen in einem Vorranggebiet ermöglichen“, schreibt Verbandsvorsitzender und Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse in seiner Aufforderung an die Institutionen.

Und Irene Marquart fügt hinzu: „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Suchräumen noch nicht um mögliche Vorranggebiete handelt. Vielmehr werden diese Flächen mithilfe der informellen Anhörung jetzt erst auf ihre Eignung dahingehend überprüft werden.“ Aktuell wird also sondiert. Da noch einzelne Details fehlen, etwa in den Vorgaben zum Artenschutz, folge die formelle Anhörung mit der Beteiligung der Öffentlichkeit erst später. Interessierte können sich die Karte mit den aktuellen Suchräumen auf der Homepage www.region.allgaeu.org ansehen.