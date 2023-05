Wohnmobilstellplatz Kempten: Neuer Standort gefunden und Kostenschätzung vorgestellt

Von: Helmut Hitscherich

Der neue Standort befindet sich auf einer Fläche nördlich des Illerstadions und westlich des Augartenwegs. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / audiznam2609 (YAYMicro)

Kempten – Nach Protesten gegen die Erweiterung des Wohnmobilplatzes am Illerdamm wurde ein neuer Standort gesucht und gefunden.

Sportvereine hatten gegen eine Erweiterung des Wohnmobilplatz am Illerdamm protestiert. Sie befürchteten den Wegfall von Parkplätzen gerade auch für Busse. Im Dialog mit dem Vorhabenträger (KKU), politischen Vertretern und der Verwaltung wurde ein neuer Standort gesucht – und eine Fläche nördlich des Illerstadions und westlich des Augartenwegs ausgewählt.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde die endgültige Planung von Stefanie Schmitt, Leiterin Tourismus, vorgestellt. Es sollen 38 Stellplätze entstehen. Ein Toiletten-Container (Kosten von 85.000 Euro), statt einer festen Sanitäranlage ist angedacht. Dieser müsse voraussichtlich alle drei Jahre erneuert werden. Das Ganze soll nach der ersten Kostenschätzung 3,362 Millionen Euro kosten. Dank der Beharrlichkeit von Alexander Hold (FW) bezuschusst der Freistaat Bayern die Maßnahme mit 300.000 Euro, sodass der Eigenanteil lediglich 3,062 Millionen Euro beträgt. (Anmerkung der Red.: Die Kosten sind durch den städtischen Haushalt zu tragen, da dafür im KKU keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.)

Wohnmobilstellplatz Kempten: Uneinigkeit über Standgebühr

Uneinigkeit bestand im Gremium über die Standgebühr in Höhe von 13 Euro. Thomas Hartmann (Grüne) geht davon aus, dass der Platz gut belegt sein werde und wünschte sich eine höhere Standgebühr. „Anderenorts wird mehr verlangt. Wir tun uns schwer, wenn wir mit einem Sonderpreis starten, diesen später anzuheben.“ Laut Schmitt wurde ein Wohnmobilexperte zu Rate gezogen. „Das Niveau unseres Platzes ist derzeit niedriger, dazu haben wir Erfahrungen und andere Städte zu Rate gezogen.“ Laut Thomas Siedersberger, Geschäftsführer KKU, werden die Preise erst kurz vor der Eröffnung festgelegt. Dieser Preis in Höhe von 13 Euro wurde für die Wirtschaftlichkeitsberechnung als Basis herangezogen. Hinsichtlich des Defizits geht Siedersberger davon aus, dass ab dem vierten Jahr ein „Null-Ergebnis auf dem Tisch liegt. Im ersten Jahr geht man von einem Defizit in Höhe von 75.000 Euro aus. Im schlimmsten Fall könnten das auch 98.000 Euro sein, im besten Fall 43.000 Euro. Im besten Fall könnte es im vierten Jahr einen Überschuss von 8.000 Euro geben. Im schlechtesten Fall aber ein Defizit in Höhe von 117.000 Euro. Helmut Berchtold (CSU) wies darauf hin, dass das Defizit im städtischen Haushalt unterzubringen sei.

Räte beschließen einstimmig

Einige Räte äußerten die Befürchtung, dass Mobilisten den Platz nicht nutzen, um Geld zu sparen und am Illerdamm parken. Man war sich einig, dass dies durch entsprechende Beschilderung verhindert werden könne. Hartmann und Saukel plädierten dafür, in weiteren Gebieten in der Stadt das „Übernachten“ in Wohnmobilen zu verbieten. Der Ausschuss beschloss einstimmig, das KKU, Abteilung Tourismus, mit dem Bau und Betrieb des Wohnmobilstellplatzes zu beauftragen. Sollte der wirtschaftliche Betrieb nicht gewährleistet können, soll der Ausgleich über den städtischen Haushalt erfolgen. Sollte die Abteilung Tourismus aufgrund von Umstrukturierungen aus dem KKU ausgegliedert werden, geht der Wohnmobilstellplatz zum entsprechenden Wert auf die neue Gesellschaft über.