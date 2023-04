Von Jürgen Kus schließen

Kempten – Die „Württembergische Philharmonie“ aus Reutlingen war beim siebten Meisterkonzert zu Besuch im Kemptener Stadttheater.

Ein großes Sinfonieorchester mit über fünfzig Musikerinnen und Musikern, das die gesamte Bühne des Stadttheaters bis ganz nach hinten belegte. Gut, dass dieser Wucht an Instrumenten ein bis in die obere Balkongalerie alle Reihen ausfüllendes Publikum gegenübersaß. So blieben die Rollen klar verteilt.

Wen beim Blick auf die Bühne die Sorge um eine zuträgliche Dezibelzahl ereilte, der wurde gleich vom ersten Takt des Konzerts an beruhigt. Der Gastdirigent des Orchesters, Johannes Debus, dimmte die Lautstärke in Charles Ives‘ „Unanswered Question“ bei den Streichern zu einem dreifachen piano Hintergrund-Akkord herab, der in seiner Tonreinheit ein erstes Aufhorchen bewirkte. Vor diesem Hintergrund hoben sich dann markant die Einwürfe von Trompete und anderen Bläsern ab und erzeugten so die für Ives charakteristische Wirkung, dass sich verschiedene musikalische Schichten gleichzeitig überlagern.

„Württembergische Philharmonie“ zu Besuch im Kemptener Stadttheater: Konzertprogramm durch Corona-Nachwehen beeinflusst

Nach dem fünfminütigen Auftaktstück hatte der nächste Programmpunkt eine gewisse Folgerichtigkeit. Der Reiz von Franz Schuberts Sinfonie in h-moll, genannt „die Unvollendete“, besteht nicht aus der Ästhetik eines kunstvollen, formalen Ablaufs, sondern aus dem ständigen Anheben und ruckartigen Abstoppen von melodischen Linien, Motiven, Einwürfen. Um so ein Stück hörerträglich zu gestalten, ist es für ein Orchester mehr als sonst notwendig, in großer Reinheit und Klangschönheit und wie aus einem Guss zu spielen. Genau das gelang der Württembergischen Philharmonie vortrefflich. Schuberts lange Melodiebögen wurden wohlgeformt aufgebaut, bevor sie rhythmisch exakt wie auf einen Schlag immer wieder von den Bläsern, Pauke und tiefen Streichern gestoppt wurden. Schuberts innere Zerrissenheit zwischen künstlerischem Ausdruckswillen und äußerer Ablehnung, die in dieses Werk hineininterpretiert werden, fand so seine ästhetische Entsprechung in Tönen und Klängen. Vom ursprünglich einmal geplanten und wegen Corona-Nachwehen durcheinandergewirbelten Programm dieses Konzerts blieb nur noch das folgende Brahms-Violinkonzert übrig. Ein bisschen schade, denn gerade mit einem so fein und differenziert spielenden Orchester hätte man sich die noch im Theaterprogramm erwähnten Richard-Strauss‘schen Klangfarbenzaubereien eines „Don Juan“ und „Till Eulenspiegel“ gerne zu Ohren geführt.

Großer Zuspruch vom Publikum

Das Violinkonzert op.77 ist kein typischer Vertreter Brahms‘scher Kompositionskunst. Dessen charakteristische Klangerfindungen aus intelligenten Melodien und neuartiger Rhythmik gestrickt in handwerklich soliden Orchestersatz treten zugunsten einer alles überstrahlenden Solovioline in den Hintergrund. Für diesen Programmpunkt gab es an diesem Abend die perfekt geeigneten Ausführenden. Zu einem einfühlsam als Begleiter agierenden Orchester mit Johannes Debus als versiertem Taktgeber gesellte sich eine sehr frisch und leichtfüßig spielende Viviane Hagner an der Violine. Sie, die auch Professorin an der Universität der Künste in Berlin ist, stand mit einer reizenden und reichlich unprofessoralen Präsenz auf der Bühne, was gut zu diesem ohne Brüche und Eintrübungen daherkommenden Musterbeispiel eines romantischen Solokonzerts passte. Trotz aller Leichtigkeit ist der Violinenpart sehr anspruchsvoll zu spielen, so anspruchsvoll, dass für Viviane Hagner nach dieser Anstrengung die enthusiastisch geforderte Zugabe nur noch ein kleines Liedchen zum Abschied war. Dabei spielte sie einen Satz aus den äußerst schwierigen Sonaten und Partiten für Violine Solo Johann Sebastian Bachs. Das Publikum war begeistert. Ein Abend also, an dem man nichts vermisste, außer vielleicht die Stücke aus dem ursprünglichen Programm.