Zähes Ringen: Wiggensbach votiert für den Bau eines Bikeparks

Von: Lutz Bäucker

Attraktives Freizeitareal für Jugendliche: So wie hier auf der Engelhalde in Kempten soll es auch in Wiggensbach werden. © Bäucker

Wiggensbach - Spät fiel die Entscheidung am Montagabend, ob Wiggensbach einen Bikepark bekommen soll.

Der Zeiger der Kirchturmuhr von Sankt Pankratius rückte unaufhaltsam Richtung Mitternacht. Bürgermeister Thomas Eigstler und 15 anwesende Gemeinderäte zeigten nach stundenlanger Diskussion deutliche Anzeichen der Erschöpfung. Die vielen Zuhörer im überfüllten Sitzungssaal hielten den Atem an: Würde an diesem mondhellen Montagabend doch noch eine Entscheidung über den Bau eines Bikeparks fallen oder müssten alle unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen?

Eigstler rief zur Abstimmung auf: Wer für den Bau der rund 300.000 Euro teuren Freizeitsportanlage sei, solle die Hand heben. Die Spannung stieg – und löste sich auf: Neun zu sieben Stimmen pro „Pump & Jump“. Wiggensbach bekommt also einen von vielen Bürgern gewünschten Park für wagemutige Radfahrer jeden Alters.

Bikepark bewegt die Gemüter

Schon zu Beginn der Gemeinderatssitzung war klar: Heute geht’s um die Wurscht. Immer mehr interessierte Bürger strömten in den Saal, bald mussten zusätzliche Stühle organisiert werden. Die Radanlage mit ihrem asphaltierten Auf und Ab, mit eingebauten Steilwänden und programmierten Sprüngen bewegt die Gemüter. „Wir sind es unseren Jugendlichen einfach schuldig, etwas für sie und die Lebensqualität in Wiggensbach zu tun“, betonte Gemeinderätin Dagmar Peter. „Jetzt oder nie“, ergänzte Andreas Herzner. Und Leonard Notz schob entschlossen hinterher: „I tät’s auch mache, wenns koi Förderung dafür gibt.“



Förderung für den Bikepark fraglich

Weil der betreffende Fördertopf nahezu leer sei, gab Eigstler zu bedenken, könnte die Gemeinde letztendlich allein auf den Kosten für die Radlspaßinstallation sitzen bleiben. „Egal“, widersprach der Jugendbeauftragte von Wiggensbach, Jozef Lovrinovic, „so ein Bikepark bringt so viel Attraktivität für Familien und Jugendliche zu uns in den Ort, das sieht man doch an den Parks in Eschach und Kempten, was dort immer los ist, beinahe rund ums Jahr.“ Er selbst hatte den Parcours auf der Engelhalde selbst getestet und sein Plädoyer mit einem Video unterstützt. „Ich habe mich unter den Wiggensbachern umgehört“, berichtete Lovrinovic, „es gibt niemanden, der generell gegen einen Bikepark ist.“

Pump& Jump als Attraktion für Jugendliche

Die Anlage soll je nach Ausführung und Umfang zwischen 210.000 und 310.000 Euro kosten. Im Idealfall kämen rund 135.000 Euro aus der Förderung. Als Standort ist ein gemeindeeigenes Grundstück neben dem Freibad in Koch vorgesehen. „Wir haben hier im Ort nur das Freibad und ein paar Spielplätze als öffentliche Treffpunkte, das ist zu wenig“, skizzierte eine Gemeinderätin die Situation, „da wäre der Bikepark ein toller Zugewinn.“

Bikepark kommt, egal wie teuer

Kurz vor 23 Uhr – die Luft im Saal war längst zum Schneiden dick – stand Bürgermeister Eigstler auf: „Also, was wollen wir denn nun eigentlich?“, fragte er provozierend in die Runde und räumte selbstkritisch ein: „Ich habe das Thema zu lange verschleppt, aber jetzt sollte eine Entscheidung her.“ Wie erwähnt, votierte eine knappe Mehrheit für den Bau, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Wiggensbach Fördergelder bekommt. Sollte dies wider Erwarten nicht passieren, soll eine preisgünstigere abgespeckte Variante des Bikeparks errichtet werden.