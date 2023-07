Zahlreiche Titel für das Kemptner DAV-Kletter-Team bei der Bayerischen Jugendmeisterschaft im Lead

Bayerische Klettermeisterschaft im Lead in Deggendorf: Carla Schirutschke vom DAV Allgäu-Kempten landete in der weiblichen Jugend A auf Platz zwei der bayerischen Gesamtwertung (aus einer Gesamtwertung der drei Einzelmeisterschaften Bouldern, Speed und Lead). © DAV Allgäu Kempten/Markus Kroha

Kempten/Allgäu - Hoch hinaus: Bei der bayerischen Jugendmeisterschaft Lead für die Altersklassen Jugend A & B in Deggendorf holten die Nachwuchskletterer der DAV-Sektion Allgäu Kempten am vergangenen Wochenende gleich mehrere Titel und Medaillen.

Ein voller Erfolg aus Kemptner Sicht war die Bayerische Jugendmeisterschaft für die Altersklassen A & B (14 bis 17 Jahre) am vergangenen Wochenende in Deggendorf. Zum letzten bayerischen Jugend-Leadwettkampf der Saison waren die Kemptner mit einem 9-köpfigen Team angereist, von dem am Ende sieben den Einzug ins Finale schafften.

Bayerischen Jugendmeisterschaft Lead 2023: Mehrere Erste Plätze für Kempten

Bei der männlichen Jugend B legte Christian Kupfahl in der Qualifikation schon einen starken Auftritt hin und zeigte mit Platz eins, dass man an diesem Tag mit ihm rechnen muss. Als einziger der Kemptner B-Jungs gelang ihm damit der Einzug ins Finale – Fabian Götzl auf Platz 7 und Lukas Götzl auf 10 schafften es diesmal leider nicht in die Runde der besten sechs. Im Finale konnte Christian dann leider, wie drei weitere Finalisten, einen weiten Sprung nicht halten. Als Vorrundenbester konnte er sich dann aber trotzdem noch über den Vizemeistertitel freuen, da nur der Sieger Remo Amboom aus Ulm die Stelle klettern konnte.

Bayerischen Jugendmeisterschaft Lead 2023: Gesprungen und dann abgerutscht

Bei der Jugend B weiblich waren die Kemptner gleich mit allen drei Starterinnen im Finale vertreten: Pia Neumeier sorgte hier mit Platz 6 für das beste Ergebnis, Lena Wagner auf 9 und Lisa Keller auf 10 komplettierten das gute Kemptner Teamergebnis.

Edelmetall gab es dann wieder bei der Jugend A: Jonas Wagner kletterte als einziger gemeldeter Kemptner Starter zuerst souverän mit zwei Tops ins Finale und dort dann mit Abstand am höchsten. Damit holte er sich verdient den bayerischen Jugendmeistertitel – nach dem Titel im Bouldern bereits sein zweiter in dieser Saison.

Freude auch bei den Kemptener Kletterinnen

Bei der weiblichen Jugend A waren ebenfalls beide Kemptner Starterinnen im Finale vertreten: Carla Schirutschke rutschte hier leider etwas früh von einem Griff, sodass sie sich am Ende mit Platz fünf zufriedengeben musste. Besser lief es für Paulina Kaderabek, die in einer knappen Entscheidung um den Tagessieg, die über nur einen Zug vergeben wurde, Zweite wurde.

Die Allgäuer müssen sich auch in der Gesamtwertung nicht verstecken

Bei der Siegerehrung wurden in Deggendorf auch noch die Bayerischen Overall-Meister gekürt. Dieser Titel wird traditionell aus einer Gesamtwertung der drei Einzelmeisterschaften Bouldern, Speed und Lead vergeben. Und auch in dieser Wertung konnten die Kemptner noch einmal einige Medaillen mit nach Hause nehmen:

Christian Kupfahl sicherte sich bei der Jugend B nach Platz zwei im Lead auch in der Overall-Wertung den Vizemeistertitel. Dazu gab es bei der Jugend A gleich dreifach Grund zu jubeln: Nach seinem Leadtitel sicherte sich Jonas Wagner auch noch den Overall-Meistertitel. Damit holte Jonas 2023 im Bouldern, Lead und Overall die Bayerischen Jugendmeistertitel und bestätigte damit, dass er in diesem Jahr zu Recht in die Jugendnationalmannschaft nominiert wurde. Bei der weiblichen Jugend A sorgten Carla Schirutschke auf Platz zwei und Paulina Kaderabek auf Rang drei für zwei weitere Medaillen aus Kemptner Sicht.

