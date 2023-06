Weltklasse-Chöre verzaubern in Marktoberdorf

Gewinner des Chorwettbewerbes sind: Los Cantantes de Manila von den Philippinen. © Wischhöfer

Marktoberdorf – Beim 18. Internationalen Kammerchor-Wettbewerb trafen sich vom 26. bis 30. Mai zwölf hochkarätige Chöre aus aller Welt zu einem musikalischen Gesangswettbewerb der Extraklasse in der „Chorstadt“ Marktoberdorf.

Seit 1989 trifft sich in der Ostallgäuer Kreisstadt im Zyklus von zwei Jahren die internationale Chorszene zu einem der weltweit renommiertesten Wettbewerbe für Kammerchöre. In den inzwischen 17 Wettbewerben zeigten mehr als 250 Kammerchöre aus über 45 Ländern, was Chormusik zu bieten hat.

Der diesjährige 18. Internationale Kammerchorwettbewerb fand wie immer zu Pfingsten unter der Künstlerischen Leitung von Kirchenmusikdirektor (KMD) Prof. Jürgen Budday statt. Die Schirmherrin der Veranstaltung war Staatsministerin Claudia Roth, MdB.

Zwölf herausragend Chöre kamen nach Marktoberdorf

Ein „Kammerchor“, angelehnt an den Begriff „Kammermusik“, besteht aus ausgewählten Sängern und Sängerinnen. Er probt anspruchsvolle Musik und muss folglich in der Lage sein, acht- und mehrstimmig zu singen. Daher haben Kammerchöre nur selten weniger als 24 Mitglieder. Es gibt bekannte Kammerchöre, die eine Besetzung von 40 bis 48 Personen haben, wie der Kammerchor Stuttgart, der unter der Leitung von Frieder Bernius zur Eröffnungsfeier sang.

An diesem Abend konnten sich auch die zwölf, im Auditorium befindlichen Wettbewerbs-Chöre mit einem kurzen Stück vorstellen. Die musikalische Einstimmung eines jeden Wettbewerbstages übernahm der größte „Chor“ des heurigen Wettbewerbes, der die 803 Besucherinnen und Besucher des Modeons umfasste. Sie sangen in eindrucksvoller Weise, die Festivalhymne „Come ye sons of Art“ von Henry Purcell unter dem Dirigat von Prof. Jürgen Budday.

Teilnehmer aus aller Welt

Der gesamte Wettbewerb gliedert sich an zwei Tagen in ein Pflichtprogramm und ein Freies Programm. So traten Chöre unter anderem in Kempten, Füssen, Kaufbeuren, Bad Wörishofen und Augsburg auf. In der Kategorie „Gleiche Stimmen“ waren Chöre aus Finnland und Deutschland vertreten. Beim Pflichtprogramm standen jedem Chor 20 Minuten zum Vortragen eigens ausgewählter Stücke zur Verfügung. Zwingend war in diesem Wettbewerbsteil das Pflichtstück von Anton Bruckner (1824–1896) „Christus factus est“, welches dieser im Jahre 1884 komponierte.

Das Werk in d-moll ist für gemischten Chor a cappella gesetzt. Im ersten Teil singt der Chor bis zum „mortem autem crucis“ in Homophonie. Sie drückt in düsteren Zeilen aus, wie unmenschlich Gottes Forderung nach unerbittlichem Gehorsam gegenüber dem Tod, ja dem Tod am Kreuz ist. Die höchst anspruchsvolle Motette entwickelt sich in Wellen, die im Mittelteil einen dramatischen Höhepunkt erreicht, um dann in der Schlussphase allmählich zu einer traurigen Ruhe zurückzukehren.

Die Qual der Wahl

Als erster Chor im Pflichtteil erreichte das Collegium Musicum Berlin mit seiner Dirigentin Donka Miteva bei „Christus factus est“ das musikalisch Mögliche. Mit einem aus dem Nichts kommenden Beginn des Stückes bis zu seinem dramatischen Ende war das die Vorgabe, an der sich alle weiteren Chöre messen lassen mussten. Großes Können zeigte auch der St. Nicholas Chor aus Slowenien unter der Leitung von Helena Fojkar Zupanicic, der in dem Werk „Mate saule“ von Peteris Vasks grandiose Übergänge bei den Wechseln zwischen den Frauen- und Männerparts zelebrierte und innerhalb des Stückes ein Klanggewölbe von magischer Größe schuf.

Schon am Ende des ersten Tages war jedem Zuhörer klar, dass die Jury, bestehend aus dem Österreicher Herbert Böck (Vorsitzender der Jury), Howard Arman (Großbritannien), Inessa Bodyako (Weißrussland), Cristian Grases (USA), Anne Kohler (Deutschland), Jennifer Tham (Singapur) sowie Romans Vanags (Lettland) vor einer fast unlösbaren Aufgabe der Bewertung stand.

Die Vielfalt des Dirigats entdecken

Einen Einblick in die dynamische Arbeit der Dirigentinnen und Dirigenten bei diesem Wettbewerb bot sich leider nur den Musikliebhabern der vorderen Platzreihen. Die Art einen Chor zu dirigieren, zeigte sich in gravierend unterschiedlichen Facetten. So dirigierte der Leiter des finnischen Chores Mieskuora Euga, Visa Yrjölä fast artistisch mit seinem ganzen Körper.

Die Chorleiterin Tamar Buadze sang bei ihrem Tutachela Youth Chor im Freien Programm einige Passagen als Solistin mit. Die große Bandbreite des Dirigats war zwischen Helena Fojkar Zupancic, Dirigentin des slowenischen Chores St. Nicholas und dem Dirigenten des amerikanischen Chores The UGA Hodgson Singers, Daniel Bara, zu erkennen.

Zupancic mit extrem straffen und präzisen Angaben und Bara mit swingender Eleganz führten ihren Chor damit zu Höchstleistungen. Mit grandiosem Chorgesang war der zweite Wettbewerbstag im Freien Programm am Pfingstsonntag gefüllt und das Publikum bedankte sich bei jedem Chor mit langanhaltendem Beifall.

Mit der Anwesenheit aller Chöre begann am Dienstagnachmittag die Ergebnisbekanntgabe und die Preisverleihung durch das souveräne Moderatoren-Paar Monika Schubert und Jeroen Schrijner. Unter tosendem Beifall wurden die 80 Personen des Festival-Teams auf die Bühne gerufen und von den ca. 450 Sängerinnen und Sängern lautstark gefeiert.

Die Preisverleihung

Sehr ruhig wurde es dann bei der Bekanntgabe der von der Jury erarbeiteten Bewertungen. So belegten in der höchsten Leistungsstufe I (international hervorragend) folgende Chöre die Plätze eins bis drei: Sieger des Wettbewerbs wurde der Chor Las Cantantes de Manila von den Philippinen, gefolgt vom St. Nicholas Chor aus Slowenien und den The UGA Hodgson Singers aus den USA.

Die beiden Chöre belegten zusammen den zweiten Platz. Den dritten Platz erreichte der Chamber Chor „Sophia“ aus der Ukraine. Ergänzend wurden noch fünf Sonderpreise für herausragende Einzelleistungen vergeben. Mit dem „SchlussaCHORd“ aller teilnehmenden Ensembles am gleichen Abend endete in einem ausverkauftem Festsaal der 18. Internationaler Kammerchor Wettbewerb Marktoberdorf.

von Jürgen Wischhöfer