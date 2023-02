Kein Platz für Rassismus: Kemptner Realschule setzt Statement

Von: Tizian Pöhlmann

Bei der Einweihung der Bank an der Kemptner Realschule. © Pöhlmann

Kempten - In Kempten gibt es kein Platz für Rassismus. Das ist die klare Botschaft der Bank, die nun in der städtischen Realschule steht.

Schon im Jahr 2019 entstanden auf Initiative des Aktionskreis Familienfreundliches Kempten (AFK) zwei Bänke, die am Königsplatz und an der ZUM stehen. Jetzt ist eine weitere Bank dazugekommen und mit ihr eine Nachricht. Das Wort Rassismus könne man durch vieles ersetzten, so Stefan Keppeler, erster Vorsitzender des AFK und verweist auf die „rote Bank“ als Symbol gegen Gewalt an Frauen. „Wir wollten unbedingt Jugendliche miteinbinden“, so Keppeler. Die Jugendlichen sollten dafür sensibilisiert werden, dass „Menschen, die kommen ein Bedürfnis haben“. Und so haben die Schüler der städtischen Realschule und vom Sankt Georg KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum zwei Bänke saniert und eine neue Sitzbank geschaffen. Schon vor der Einweihung der Bank war das Wort „kein“ überschrieben worden. „Die klar rassistisch motivierte Tat macht traurig und nachdenklich“, sagt Keppeler, umgekehrt motiviere die Tat jedoch „dranzubleiben“.