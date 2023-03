Klare Worte bei zentraler Kundgebung zum internationalen Tag gegen Rassismus in Kempten

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Gut besucht: Die Teilnehmenden der zentralen Kundgebung in Kempten zum Tag gegen Rassismus fanden sich zum Gruppenfoto zusammen. © Wiethaler

Kempten - „Schon traurig, dass du keine einzige Sprache perfekt kannst.“ Diesen Satz musste sich die 14-jährige Amina von einem Lehrer anhören. Er ist nur ein Beispiel für Alltagsrassismus.

Mit den Opfern von Rassismus Solidarität zeigen und an dessen Widerstand erinnern – dazu wurde sich am internationalen Tag gegen Rassismus auch in Kempten getroffen. Das Motto der zentralen Kundgebung lautete heuer „Misch Dich ein: Für ein rassismusfreies Kempten und Oberallgäu“.

In ihre Rede zu Beginn machten Ilknur Altan, erste Vorsitzende Integrationsbeirat Kempten, Miriam Duran, erste Vorsitzende Integrationsbeirat Oberallgäu e. V., und Manuel Büttner vom Bündnis Mensch sein, auf verschiedene rassistische Anschläge aufmerksam. Diese würden eine „erschreckende Kontinuität“ allein in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland aufzeigen, so Büttner. „Rassismus ist und bleibt zweifellos eine der größten Herausforderungen unserer Zeit“, ist sich Miriam Duran sicher. „Wir sollten uns bewusstmachen, dass Rassismus nicht nur in Form offensichtlicher Diskriminierung und Gewalt auftritt, sondern auch in Gestalt subtiler Alltagsrassismen und Vorurteile.“

Kundgebung Internationaler Tag gegen Rassismus in Kempten: „Wir müssen Antirassisten sein.“

Neutralität sei keine Antwort auf Rassismus – „im Gegenteil, wir brauchen Haltung und müssen diese auch zeigen“, stellte Oberbürgermeister Thomas Kiechle klar. Der Satz „Ich bin kein Rassist“ würde nicht ausreichen. „Wir müssen Antirassisten sein.“

Rassistische Anfeindungen in Sozialen Medien und im Alltag würden deutlich machen, „wie akut“ die Situation sei, sagte der stellvertretende Landrat Norbert Meggle. Menschen würden solche Äußerungen im Alltag oft unbewusst tätigen. Deswegen sei es wichtig, noch mehr auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Daher rief Meggle bei Veranstaltungen wie dem internationalen Tag gegen Rassismus weiter zum „Hinschauen und Mitmachen“ auf.

Band und Impro-Jugendgruppe traten auf

Die musikalische Gestaltung der Kundgebung übernahm die Band Vokales, die von Schülern und Schülerinnen der Lindenbergschule als Chor begleitet wurde. Zudem sorgte die Impro-Jugendgruppe SzenenLeben zum Abschluss des Abends mit ihrem Auftritt für Unterhaltung.