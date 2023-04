Zeugen gesucht: Spaziergänger und Radfahrer geraten in Streit

Die Polizei Kempten sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia Andriy Popov

Kempten - Am Montagnachmittag geriet ein 58-jähriger Spaziergänger mit einem bislang unbekannten Radfahrer in der Tiefenbacher Straße, zwischen Breslauer und Duracher Straße, in Streit, da dieser anstatt der Straße den Fußgängerweg befuhr.

Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel zwischen beiden und der Radfahrer beleidigte den Spaziergänger. Dieser konnte anschließend im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mittelt.

Zeugen gesucht: Spaziergänger und Radfahrer geraten in Streit - Beschreibung des Radfahrers

Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen hellhäutigen Mann im Alter von rund 35 Jahren mit Dreitagebart auf einem Mountainbike. Bekleidet war dieser mit einer olivgrün-schwarzen Outdoorjacke, blauer Jeans und einem schwarzen Fahrradhelm. Zeugen des Vorfalls oder Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter Tel. 0831/9 90 90 zu melden.