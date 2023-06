Zigarette löst größeren Feuerwehreinsatz in Kempten aus

Eine brennende Zigarette in einem Kellerschach löste wohl einen größeren Feuerwehr-Einsatz in Kempten aus. (Symbolfoto)

Zwei Löschzüge rückten an

Kempten – Am frühen Dienstagnachmittag kam es in der Duracher Straße zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Eine Anwohnerin meldete starke Rauchentwicklung aus dem Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses. Auslöser war wohl eine brennende Zigarette.

Die Freiwilligen Feuerwehren Kempten und St. Mang rückten mit zwei Löschzügen und einem Drehleiterfahrzeug an. Des Weiteren begaben sich mehrere Einsatzkräfte des Johanniter-Rettungsdienstes sowie eine Polizeistreife an die Einsatzörtlichkeit. Die Überprüfung des Gebäudes durch die Feuerwehr ergab letztlich keinen Brand und keinen Sachschaden.



Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass eine brennende Zigarettenkippe unachtsam in den Kellerschacht des Hauses geworfen wurde, welche jahrelange Schmutzablagerungen zum Schwelen brachte.