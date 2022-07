Keinen „Stilbruch“ bei der Neuplanung Immenstädter Straße 26

Von: Christine Tröger

Der abgerundete Gebäudegrundriss soll das trapezförmige Grundstück bestmöglich nutzen. © Grafik: Architekturbüro Füss

Kempten – „Zurück auf Start“ hieß es vom Gestaltungsbeirat zum ersten Entwurf für die Neubebauung Immenstädter Straße 26, Ecke Hirschstraße.

Dort stellt sich der Investor im Zuge der Nachverdichtung nach Abbruch des Bestandsgebäudes ein knapp elf Meter hohes Wohn- und Geschäftshaus mit vier Vollgeschossen – teilweise Holzfassade - für neun Wohneinheiten und Tiefgarage vor.

Das nördlich an den beschränkt-öffentlichen Weg „Hirschsteig“ grenzende, trapezförmige Grundstück ist aktuell mit einem zweigeschossigen bislang als Gasthaus genutzten Gebäude mit Satteldach und Zwerchgiebeln aus dem Jahr 1869 plus eingeschossigem Wintergarten bebaut. Aufgrund seines sanierungsbedürftigen Zustandes soll es abgerissen werden – aus Sicht des Denkmalamtes unproblematisch. Der als Biergarten und Parkfläche genutzte Grundstücksteil ist mit altem Baumbestand – laut Gutachter sind von drei kranken Rosskastanien mindestens eine „nur mit erheblichem Aufwand“ wiederherstellbar - bestückt. Die Lage das Bauvorhabens im Kreuzungsbereich Immenstädter Straße/Hirschstraße/Hirschsteig und seine Nähe zum benachbarten Einzeldenkmal „Neuapostolische Kirche“ aus dem Jahr 1927 verleiht ihm stadtbildprägende Bedeutung.



So konnte Christian Füss vom Architekturbüro Füss in Burgberg die Gestaltungsbeiräte letztendlich auch nicht mit dem vorgestellten „Stilbruch“ überzeugen, und seiner Ansicht, dass diese Stelle etwas „Pfiffiges“ vertrage. Weder die aus Sicht der Planer „vertretbaren“ (da sich von der Immenstädter Straße abwendenden) Rundungen des Gebäudekörpers, noch der dadurch entstehende und an sich guttierte aber möglicherweise Stellplätzen (teil)vorbehaltene Vorplatz mit Solitärbaum, stießen auf positive Resonanz. Vielmehr hieß es im von Prof. Hannelore Deubzer vorgetragenen Fazit des Gremiums: „Stilbruch, das geht gar nicht an der Stelle“. Das sei nicht der Ort für solch ein „Panoramahaus“, bat sie Füss darum, den Bestand nochmals genau zu analysieren. „Was nicht geht, ist die Versiegelung zu 80 Prozent, die Bäume, die Parkplätze an der wichtigen Stelle“, begrüßte sie, „dass es erst ein Vorentwurf“ sei und das frühzeitige Gespräch, wenn auch mit dem Ergebnis: „Zurück auf Start“. Gremiumsvorsitzende Bü Prechter monierte auch die Anfahrt über den Hirschsteig