Zusammenprall mit Folgen: Autofahrer übersieht Radfahrer in Kempten

Von: Susanne Lüderitz

Symbolbild: Der Mann erlitt Verletzungen, sodass er ins Krankenhaus musste. © AndrewLozovyi/PantherMedia

Kempten - Verkehrsunfall mit Radfahrer in der Rottachstraße: Am Donnerstag gegen 8.20 Uhr kam es in der Rottachstraße, in der Einfahrt zum Ärztehaus, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Der 60-jährige Pkw-Fahrer übersah beim Linksabbiegen einen, auf dem Fahrradweg stadteinwärts fahrenden, 51-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stieß gegen die recht Fahrzeugseite, stürzte und verletzte sich dadurch, sodass er vom angeforderten Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. (VPI Kempten)