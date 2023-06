Zwei Siege und zwei Niederlagen für SSV-Tennis-Teams

Zwei Siege und zwei Niederlagen - das ist die Bilanz der Tennis-Teams des SSV Wildpoldsried vom vergangenen Wochenende. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Wildpoldsried - Mit einer ausgeglichenen Bilanz schlossen die Mannschaften des SSV Wildpoldsried den jüngsten Spieltag ab. Dabei bestätigten die Knaben 15 und die Herren 40 die Tabellenführung. Die beiden Herren-Teams hingegen mussten den Gegnern die Punkte überlassen.

Mit einem überragenden 6:0-Erfolg über das junge Team des TSV Wiggensbach setzten die Knaben 15 in der Südliga 3 ihre Siegesserie fort und bestätigten eindrucksvoll die Tabellenführung. Paul und Anton Bader sowie Lukas Pfanzelt und Marco Rudolph dominierten ihre Spiele sowohl in den Einzeln als auch in den Doppeln. Am Ende hieß es 6:0, 12:0 Sätze und 72:7 Spiele für den SSV. Aber die eigentlichen Bewährungsproben stehen den SSV-Burschen noch bevor.

Überraschend klarer Erfolg für die Herren 40 des SSV Wildpoldsried

In der Südliga 1 mussten die Herren 40 beim punktgleichen TSV Bobingen antreten. Dieser schickte seine beste Besetzung aufs Feld und dennoch – am Ende hieß es 8:1 für die Gäste aus Wildpoldsried. Niemand hätte zuvor gedacht, dass die Begegnung schon nach den Einzeln entschieden sein könnte. Aber Markus Wartosch, Dietmar Kretschmer, Dietmar Schrägle, Manfred Schweighart und Thomas Schafroth spielten groß auf und ließen ihren Gegnern keine Chance. Lediglich Christian Hiemeyer musste sich knapp im Match-Tie-Break geschlagen geben.

Die nachfolgenden Doppel bestätigten die guten Leistungen aus den Einzeln und gingen ohne Satzverlust an den SSV. Der steht nun weiter an der Spitze, hat aber mit Bellenberg und Pfuhl noch zwei schwere Brocken vor sich.

Nicht so gut erging es den beiden Herren-Teams. Die 1. Herren hatten den TTC Füssen 2 zu Gast. Da nur Dietmar Kretschmer und David Fleschutz punkten konnten und die weiteren Einzel deutlich verloren wurden, lag man nach den Einzeln bereits mit 2:4 zurück.

Gegner der SSV-Herren-Teams zu stark

Drei Siege in den Doppeln wären nötig gewesen, um das Spiel zu wenden. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Gäste präsentierten sich auch hier von der besten Seite und errangen alle drei Punkte. Schade, dass sich Vetter/Kohler und Fleschutz/Beck für ihre guten Leistungen nicht belohnen konnten und jeweils im Match-Tie-Break unterlagen.

Auch für die 2. Herren endete in der Südliga 4 das Gastspiel beim TC Schwangau 2 mit einer Niederlage. Auch hier lag man nach Siegen von Simon Pfingstl und Simon Schott und den Niederlagen von Anton Bader, Lukas Hübner (im Match-Tie-Break), Vinzenz Stauffer und Simon Pfeiffer mit 2:4 zurück.

Schott/Stauffer erkämpften den dritten Punkt für den SSV. Für Hübner/Pfeiffer waren die Gegner zu stark. Bader/Pfingstl schnupperten an einem Sieg, mussten ihre Hoffnungen jedoch im Match-Tie-Break begraben. Am Ende stand es 6:3 für die gastgebenden TC Schwangau. rom