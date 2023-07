Zwei Titel, zwei Vizetitel und einmal Bronze für Kemptener Kickboxer

Die Kemptener Kickboxer (v.l.) Berkay Büyük, Sercan Büyük und Fatih Togan waren auf den German Open erfolgreich. © A. Büyük

Kempten/Heilbronn - Mit Sercan Büyük, Berkay Büyük, David Harting, Daniel Virt und Fatih Togan haben fünf Athleten des Fitness/Kampfsportclubs Sportsclub Allgäu/SCA Fight Academy kürzlich an den German Open der ISKA Germany (International Sport Kickboxing Assoziation) in Heilbronn teilgenommen.

David Harting verletzte sich unglücklicherweise in seinem Kampf und musste ausscheiden (Kategorie K1 bis 60 kg). Daniel Virt unterlag seinem Gegner im Leichtkontakt-Kickboxen bis 55 Kilogramm.

Fatih Togan erreichte den dritten Platz im K1 bis 65 Kilogramm und gewann somit Bronze. Berkay Büyük trat in zwei Disziplinen an (K1 und Leichtkontakt-Kickboxen bis 60 kg) und sicherte sich jeweils den zweiten Platz und damit den Vizetitel.

Doppelter German-Open-Sieger

Sercan Büyük trat ebenfalls in zwei Disziplinen an (K1 und Leichtkontakt-Kickboxen bis 80 kg). Er präsentierte sich in starker Form, stand am Ende zweimal ganz oben auf dem Siegerpodest und ist somit zweifacher German-Open-Sieger.

Sercan Büyük, der auch Trainer für Kickboxen/K1 im Sportclub Allgäu ist, war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. Alle drei erfolgreichen Athleten haben sich für die Weltmeisterschaft der ISKA im Oktober 2023 in München qualifiziert. kb