Memminger Kinderfest 2023: „Heut ist der Tag, den alle Kinder lieben“

Von: Michaela Breuninger

2.000 Kinder singen beim Memminger Kinderfest 2023 auf dem Marktplatz. © Breuninger

Memmingen – Der Donnerstag vor dem Fischertag ist für die Memminger Kinder ein Tag der Freude und in diesem Jahr auch ein Tag des Abschieds. Rund 2.000 Kinder feierten bei bestem Sommerwetter am 20. Juli 2023 auf dem Marktplatz das traditionelle Kinderfest.

Mit großem Applaus wurde Otfried Richter, Leiter der städtischen Sing- und Musikschule, nach über 20 Jahren von der Kinderfestbühne verabschiedet. © Breuninger

Während es für viele (darunter auch Oberbürgermeister Jan Rothenbacher) eine Premiere war, feierte Otfried Richter, Leiter der Sing- und Musikschule, sein letztes Kinderfest. Er hängt nach 20 Jahren im Herbst seinen Dirigentenstab an den Nagel. Dagmar Trieb, Vorsitzende des Kinderfestausschusses, dankte Otfried Richter „für sein Engagement, seinen vollen Körpereinsatz und seinen Humor bei den vielen Singproben in den vergangenen beiden Jahrzehnten“.

Doch der Tag gehörte vor allem den kleinen Memmingern: Die Kinder der Edith-Stein-Schule präsentierten heuer den „Schneidertanz“. Für Begeisterung sorgten die Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Schule mit dem Tanz „The Wellerman“. Der Tanz „Summertime“ der Schülerinnen und Schüler der Elsbethenschule sorgte für Urlaubsfeeling. Mit viel Fröhlichkeit brachten die Kinder der Grundschule Amendingen den Tanz „Glücklich“ auf die Bühne. Eine wichtige Botschaft drückte die Grundschule Steinheim mit ihrem powervollen Tanz „Give peace a chance“ aus und erntete dafür vom Publikum tosenden Applaus. Zum Abschluss sangen die Kinder gemeinsam mit Otfried Richter das neue, von ihm komponierte und getextete Kinderfestlied „Heut ist der Tag, den alle Kinder lieben“.

Am Nachmittag zogen die Kinder beim großen Kinderfestumzug in ihren fantasievollen Kostümen vom Hallhof hinaus ins Stadion in der Bodenseestraße.

