2,08 Millionen Euro für Memmingen

Die Stadt Memmingen und auch ihr Stadtteil Steinheim dürfen sich über eine beachtliche Finanzspritze freuen (Symbolfoto). © PantherMedia/darkojow

Memmingen – Überaus erfreuliche Nachrichten für die Stadt Memmingen haben der Memminger Staatsminister Klaus Holetschek MdL und sein Bundestagskollege Stephan Stracke: Die Stadt erhält aus dem Programm „Lebendige Zentren“ für die Aufwertung der Altstadt Fördermittel in Höhe von 1,6 Millionen Euro.

Doch damit nicht genug: Aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fließen weitere 300.000 Euro und aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ bekommt die Stadt 180.000 Euro für ihren Stadtteil Steinheim.



Die Herausforderungen für die bayerischen Städte, Märkte und Gemeinden sind heute vielschichtiger denn je: schleichende Überalterung, stetig wachsende Digitalisierung unserer Gesellschaft, Klimawandel, Corona-Pandemie oder die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Im Rahmen der Bund-Länder-Städtebauförderung unterstützen der Bund und der Freistaat Bayern die bayerischen Städte und Gemeinden auf vielfältige Art und Weise. Das Förderspektrum reicht dabei von der Erstellung von Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepten bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung, Stärkung und Wiederbelebung ihrer Zentren und Quartiere.

In Bayern werden in den drei Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammen „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ 493 Maßnahmen in 429 bayerischen Kommunen mit insgesamt 195,3 Millionen Euro gefördert. Zusammen mit den Mitteln der Kommunen stehen damit insgesamt 285 Millionen Euro für die Projekte zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger und örtliche Akteure können sich einbringen und sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg.

