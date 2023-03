12. Memminger Kabarett-Tage: „La Signora“ Carmela de Feo fesselt auch ohne Kordel

Von: Tom Otto

Carmela de Feo alias „La Signora“ weiß genau, welche Knöpfe sie drücken muss – nicht nur auf ihrem Akkordeon. © Tom Otto

Memmingen – Was für ein fulminanter Auftritt! Carmela de Feo alias „La Signora“ kennt ihr Publikum im ausverkauften Antoniersaal und weiß genau, welche Knöpfe sie drücken muss.

Von der ersten Minute an hat sie ihre Gäste im Griff mit nicht enden wollenden Angriffen aufs Zwerchfell. Die Treffsicherheit ihrer Pointen ist ihrer Vielseitigkeit geschuldet. Wenn es nicht die bisweilen bissigen, spitzen Worte sind, die aus dem Abgrund des neidvollen und konkurrenzorientierten Alltagswahnsinn herkommen, dann sind es ihre Gestik, Mimik, ihre tänzerische, schauspielerische und vor allem musikalische Fertigkeiten, die begeistern. Über allem steht ihre Kernkompetenz: der scheinbar spontane Dialog mit dem Publikum.

Die gelernte Akkordeonistin stand schon als Teenager mit ihrem Instrument auf der Bühne. Seit 17 Jahren gibt sie auch als Schauspielerin auf namhaften Bühnen ihren Talenten freien Lauf. In den vergangenen 20 Jahren verging fast kein Jahr, in dem sie nicht irgendeine Auszeichnung erhielt oder Wettbewerbe gewann.



Carmela de Feo zieht sich selbst und ihr Publikum ohne Scheu durch den Kakao. Die Tochter italienischer Einwanderer aus dem Herzen des Ruhrgebiets gibt vermeintlichen Schwächen und Nachteilen im konkurrenzorientierten Leben einfach eine neue Bedeutung. So wird aus der Leibesfülle einer Frau mal eben „Stauraum für enttäuschte Erwartungen“ oder „angeschwollenen Ärger“ – wofür bekanntermaßen ja meist die Männer Schuld tragen. Sie spielt mit Fremdschämen, mit unerwarteten Dialogwendungen, abgebrochenen und dennoch eindeutigen Sätzen sowie mit maßlosen Übertreibungen. So zum Beispiel, wenn die gouvernantenhafte La Signora ihren Mut zur Hässlichkeit als „unique sellingpoint“, als herausragende Besonderheit im Wettbewerb der Bühneneitelkeiten herauskehrt, um sich gleich im nächsten Satz den Begriff „Showgirl“ als Berufsbezeichnung zu geben.



Doch bei genauerem Hinsehen ist sie genau das: ein „Showgirl“ im besten Sinne. Ihre Musikalität ist dabei ein weiterer Trumpf. Sie nimmt sich bekanntem Liedgut an und versieht es mit Texten, die ihrer eigenen Weltsicht besser Ausdruck verleihen. Sie lässt das Publikum ohne großes Bitten aus Herzenslust begeistert mitsingen. De Feo weiß, „was Musik alles kann!“ und setzt diese Kenntnis gezielt ein. Ein Schlager wirkt für sie wie die „Apothekenrundschau zum Hören“. Sie befindet sich in dauerndem Dialog mit den Menschen, die gekommen sind, sie “fesselt ohne Kordel“. Für La Signora kann kein Alltagsunheil so groß sein, dass sie ihm nicht auch noch etwas Besänftigendes und Gutes abgewinnen kann. Nicht, dass ihr Auftritt für das Publikum im Antoniersaal ein Alltagsunheil war – im Gegenteil: Die Zuhörerschaft dankte ihr für ihre Medizin gegen schlechte Laune mit „standing ovations“. Oder wie die Italiener sagen würden: „Que meraviglioso!“

