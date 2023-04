Klassisches Kabarett in zeitgemäßem Gewand

12. Memminger Kabarett-Tage: Tina Teubner gewinnt das „Memminger Maul 2023“

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Die Gewinnerin der 12. Memminger Kabarett-Tage ist Tina Teubner. Sie überzeugte die fünfköpfige Jury gemeinsam mit ihrem Partner Ben Süverkrüp unter anderem mit ihrem Singen „(…) durch geistreiche Hochgeschwindigkeitsduette auf höchstem Niveau“ sowie durch ihren „intelligenten Sprachwitz bis hin zu poetischer Melancholie“. © Gunderlach

Memmingen – „Ich bin heute dermaßen gut gelaunt, dass ich vielleicht bis zum Schluss bleibe“, sagte Tina Teubner zu Beginn ihres umjubelten Auftritts an den 12. Memminger Kabarett-Tagen. Sie hielt Wort und unterhielt im Anschluss zwei Stunden mit ihrem Partner Ben Süverkrüp am Klavier das Publikum mit ihrem Programm „Wenn du mich verlässt komm ich mit“. Die 250 Gäste im Maximilian-Kolbe-Haus waren begeistert – und die fünfköpfige Jury der Kabarett-Tage ebenfalls. Tina Teubner wurde bei der Abschlussveranstaltung des Memminger Kulturwettbewerbs im Landestheater Schwaben als diesjährige Siegerin bekannt gegeben.

Für die 1966 im hessischen – Achtung, kein Wortwitz – Witzenhausen geborene Künstlerin ist das „Memminger Maul“ eine Ergänzung in einem gut gefüllten Trophäenschrank. 2010 erhielt sie mit Ben Süverkrüp den Deutschen Kleinkunstpreis in der Rubrik „Chanson“, 2001 den Deutschen Kabarettpreis in der Kategorie „Sonderpreis“. Dieser wird seit 1996 an Künstler und Leistungen verliehen, „die den Kabarett-Rahmen im eng gefassten Sinn sprengen“.

Das beherrscht Tina Teubner meisterhaft. Ihre Pointen sind ironisch, bissig, manchmal fies, aber niemals herabwürdigend, und immer auf den Punkt. Sie baut viele bildliche Beispiele in ihre Auftritte ein und schafft es gekonnt, die Mischung zwischen Unterhaltung und ernsten Tönen zu halten. Und sie traut sich, Sätze zu sagen, die mancher Kollege eher nicht sagen würde. „Als Kabarettistin bin ich Teil des Systems. Egal, welches Unrecht ich nenne, am Ende profitiere ich von dem Scheiß“, offenbarte sie (selbstironisch) dem Publikum im Rahmen ihres Auftritts in Memmingen.



Bevor Tina Teubner vor rund 30 Jahren begann, die kleinen und großen Kabarettbühnen Deutschlands zu erobern, studierte sie Musiktherapie in Wien und Violine in Düsseldorf und Münster. Die Geige ist heute noch fester Bestandteil ihrer Auftritte. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erklärte sie dazu: „Man kann (mit der Geige) weitererzählen, wofür die Worte manchmal nicht mehr reichen.“

Klassisches Kabarett in zeitgemäßem Gewand

Die Jury der 12. Memminger Kabarett-Tage, besetzt mit Brigitte Hefele-Beitlich, Redakteurin der Memminger Zeitung; Petra Regensburger vom PiK-Team (Parterretheater im Künerhaus, u. a. Veranstaltungsort der Kabarett-Tage); Sabine Rogg, Kulturreferentin im Stadtrat; Bernd Scheiter, Lehrer am Vöhlin-Gymnasium und Harald Wiedemann aus dem Organisationsteam, zeigte sich begeistert. „Tina Teubner ist eine rundum komplette Künstlerin. Sie beherrscht die gesamte Bandbreite kabarettistischer Wortkunst“, betonte sie in ihrer Laudatio. Die Jury hob insbesondere Teubners Charme, Stil und ihre souveräne Leichtigkeit hervor und fasste zusammen „So kleidet sie klassisches Kabarett in ein zeitgemäßes Gewand“.

Die Memminger Kabarett-Tage finden seit 1998 alle zwei Jahre statt. Als Gewinnerin der 12. Ausgabe erhält Tina Teubner das „Memminger Maul 2023“. Dieses ist dotiert mit 1.000 Euro und einer Eisen-Skulptur in Form eines tanzenden Mannes mit Weltkugel in der Hand, angefertigt von dem Künstler Horst W. Wendland aus Frickenhausen.

Ganz vorbei sind die Kabarett-Tage 2023 noch nicht: Für den aufgrund von Krankheit abgesagten Auftritt der Künstlerin Simone Solga wurde ein Ersatztermin gefunden: Am 5. Mai 2023 im Maximilian-Kolbe-Haus.

