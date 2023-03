12. Memminger Kabarett-Tage: Volles Haus im PiK mit Harald Pomper

Von: Tom Otto

Den Spiegel vorgehalten: Der Musiker und Kabarettist Harald Pomper teilt in seiner Vorstellung „Anders als geplant“ heftige Hiebe auf die herrschenden Verhältnisse in Gesellschaft und Privatsphäre aus. © Tom Otto

Memmingen - Auch der zweite Abend der diesjährigen Kabarett-Tage wurde von einem Künstler aus Österreich bestritten. Der Musiker und Kabarettist Harald Pomper streitet dabei eher mit dem schweren und breiten Ritterschwert als mit der feinen Klinge. Seine Gesellschaftskritik nimmt vor allem die offenen und versteckten Verwerfungen des Kapitalismus aufs Korn. Dem größten Teil des Publikums im ausverkauften Parterretheater im Künerhaus (PiK) gefiel’s offenbar.

Pomper spricht Klartext über die Verhältnisse, die ihn stören und uns das Leben schwer machen. Seine Mittel der Wahl sind dabei die derben und groben Worte, er spricht die Missstände direkt und plakativ an. Im ersten Teil seiner Show ist er gedanklich noch in seiner Zeit als Schlosser unterwegs. Er prangert die Medien an und bleibt nicht bei der gekauften Arbeit der Journalisten stehen; vor allem die bestechlichen Verleger sind ihm ein Dorn im Auge. Ebenso heftig lässt er sich über die irreführende und absurde Werbung aus.

In seiner zweiten Showhalbzeit hat er’s dann geschafft und wird zum „Bobo“, dem besserverdienenden Halbintellektuellen. So nennen die Franzosen die Bourgeois-Bohemien-Bürger, die vom sicheren Platz aus im SUV die Geschehnisse in der Welt pseudo-revolutionär kommentieren und dann zu KiK („Kinder in Knechtschaft“) zum Einkaufen gehen. Er entblößt diese Menschen als Anhänger der Religion des Kontrollierens und Beherrschens. In ihrer Korrumpierbarkeit huldigen sie der Dreifaltigkeit der kapitalistischen Konkurrenz, dem Selbstoptimierungswahn, dem endlosen Wirtschaftswachstum und der scheinbaren Allmächtigkeit des alles regelnden Marktes.

Anders als seine Landsleute vom Eröffnungsabend (BlöZinger) bedient er sich nicht des hintersinnigen Geistes, dafür umso besser seiner Gitarre und seinem Gesang. Damit gelingt es ihm sogar, das Publikum zum Mitsingen zu animieren. Pomper ist der erste von neun Künstlern, aus denen die Jury im Laufe der Kabarett-Tage die diesjährigen Preisträger bestimmen muss. Sie werden dann bei der letzten Vorstellung am Samstag, 25. März, im Landestheater ausgezeichnet.

