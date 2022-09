20 Jahre Landschaftspflegeverband Unterallgäu

Von: Tom Otto

LPV-Geschäftsführer Jens Franke bekam viel Lob für seine erfolgreiche, mittlerweile schon 20-jährige Arbeit, das er bescheiden an seine Mitarbeiter und die Landwirte vor Ort weitergab. © Tom Otto

Sontheim - In der „Dampfsäg“ feierten am vergangenen Mittwoch etwa 150 gut gelaunte Menschen das 20-jährige Jubiläum des Unterallgäuer Landschaftspflegeverbandes. Grund genug dazu hatten die Vertreter der Mitgliedsgemeinden, Naturschutzorganisationen und Landwirte allemal.

Denn was der gemeinnützige Verein seit seiner Gründung im Jahr 2002 für den Erhalt und die Förderung der hiesigen Kulturlandschaft geleistet hat, kann sich sehen lassen. Landrat und 1. Vorsitzender des Vereins Alex Eder sprach in seinem Grußwort gar von einer „Bilderbuch-Geschichte“.

Als der Unterallgäuer Kreistag vor 20 Jahren die Gründung des Landschaftspflegeverbandes (LPV) beschloss, hatten sich neben dem Landkreis noch 29 Gemeinden, 14 Organisationen und fünf Privatpersonen als Mitglieder angeschlossen. Heute – 20 Jahre später – ist die Mitgliederzahl um fast Einhundert gewachsen. Von den 52 Landkreisgemeinden sind nun 49 Mitglieder geworden. Sie repräsentieren insgesamt 97,5 Prozent der Unterallgäuer Bevölkerung. Die Zahl der Privatpersonen in der Mitgliedschaft ist überdies auf mittlerweile 75 angestiegen.

Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten liegen dem LPV sehr am Herzen. Dazu werden vor allem deren Lebensräume optimiert und Biotop-Verbünde geschaffen. Gesicherter Lebensraum für Amphibien, Wiesenvögel und Libellen konnte geschaffen werden und wird weiter ausgebaut. Auch für die Bevölkerung und die Besucher im Unterallgäu fällt da viel Positives ab, die gestärkten Landschaftsfunktionen „Erholung“ und „Naturerlebnis“ erhöhen auch die Lebensqualität.

Für die ortsansässigen Landwirtschaftsbetriebe konnte auf diese Weise auch der Erwerbszweig „Landschaftspflege“ etabliert werden. Auf über 700 Grundstücken im Unterallgäu konnten Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen mit den örtlichen Bauern umgesetzt werden. Geschäftsführer Jens Franke, der von Anbeginn an den Verband führt, erntete auf der Jubiläumsfeier von allen Seiten viel Lob und Anerkennung für sein engagiertes, bescheidenes und umsichtiges Tun. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit den Landwirten als einen der Erfolgsgaranten. „Zwischen uns gelten noch das gesprochene Wort und der Handschlag, wir brauchen nicht viel Energie in ein ausuferndes Vertragswesen zu stecken“, so Franke bei seinem Grußwort.

Landrat Eder betonte auch die ausgleichende Rolle bei bisweilen unterschiedlicher Interessenslage verschiedener Akteure. Der LPV Unterallgäu sei „ein großer runder Tisch für alle“. Verschiedene Projekte seien zudem auch außerhalb des Landkreises ausgezeichnet worden, unter anderem auch die etablierte Wildsamen-Sammlung.

Zu den gelungenen Förderprojekten gehört zum Beispiel die Pflege und Entwicklung der Naturschutzgebiete (NSG) im Unterallgäu, wie das NSG Benninger Ried, NSG Hundsmoor, NSG Kettershauser Ried und das NSG Pfaffenhauser Moos. Auch die so genannten Bio-Diversitätsprojekte „Bachmuschel- und Libellen-Bäche im Unterallgäu“, „Kiebitz-Soforthilfe-Schwaben“, „Wiedergeltinger Wäldchen“ und das LEADER-Projekt „100 Auen – 100 Arten“ gehörten zu den viel beachteten Erfolgen.

Der LPV finanziert sich zu etwa einem Viertel aus Mitgliedsbeiträgen und drei Viertel aus Zuschüssen und Fördergeldern des Freistaats und der EU. Im laufenden Jahr hat der Verband ein Haushaltsvolumen von 1,1 Millionen Euro für seine Arbeit vor Ort zur Verfügung.