2023: Was sich im neuen Jahr alles ändert

Von: Michaela Breuninger

Das neue Jahr bringt wieder jede Menge Änderungen mit sich (Symbolfoto). © PantherMedia/Boris Zerwann

Region – Das Jahr 2023 hat begonnen: Wie jedes neue Jahr hat es zahlreiche Änderungen und Neuerungen mit im Gepäck. Bürgergeld, Preisbremsen, Freibeträge, Krankschreibung und vieles mehr – viele treten bereits am 1. Januar 2023 in Kraft, manche erst im Laufe des Jahres. So manche davon haben Auswirkungen auf den Geldbeutel der Bürger. Ein Überblick zu den wichtigsten Neuerungen im Jahr 2023.

Bürgergeld: Ab 1. Januar wird Hartz IV (Arbeitslosengeld II) durch das neue Bürgergeld ersetzt. Dadurch steigt die monatliche Grundsicherung für Alleinstehende auf 502 Euro. Auch das Schonvermögen fürs Ersparte wurde pro Person auf bis zu 15.000 Euro erhöht.

Das neue Jahr bringt wieder jede Menge Änderungen und Neues mit sich – manchmal sorgt dies für Entlastungen und so manches Mal müssen die Bürger tiefer in die Tasche greifen.

