Spende für die Erzabtei Sankt Ottilien

32. Europatag in Niederrieden: Bayern als europäischer Brückenbauer

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Die bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, Melanie Huml, war Festrednerin des 32. Europatags in Niederrieden. Ziel des 1980 erstmals abgehaltenen Tages ist es, das Bewusstsein für die Werte der christlichen europäischen Union zu betonen und zu stärken. © Gunderlach

Niederrieden – Am Sonntag (23. April 2023) versammelte sich in Niederrieden wieder eine Auswahl des „Who is who“ der schwäbischen Kommunal- und Landespolitik rund um Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Die Gemeinde feierte ihren 32. Europatag. Festrednerin war die bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, Melanie Huml.

„Europa sind wir. Europa ist, was wir Menschen daraus machen“, mit diesen Worten eröffnete die Ministerin ihre Ansprache. Sie war für den seit 1980 jährlich stattfindenden Festtag extra aus Bamberg nach Schwaben gereist. Begonnen hatte der Tag mit einem Gottesdienst, feierlich gehalten von Wolfgang Öxler, Erzabt der Erzabtei Sankt Ottilien. Er sprach in seiner Predigt von der Wichtigkeit jedes Einzelnen, Brücken zu bauen.

Feder zweite Euro der bayerischen Industrie wird im Ausland verdient

Huml ging in ihrer Rede unter anderem darauf ein und sagte: „Wir sind Brückenbauer von Bayern aus in Europa.“ Diese Mischung aus Europa und Bayern zog sich durch ihre gesamte Rede. Das führte auf der einen Seite zu interessanten Einblicken, etwa in Bezug darauf, welche Bedeutung ein funktionierendes Europa für die Wirtschaft des Freistaats hat. Huml rechnete vor, dass jeder zweite Euro der bayerischen Industrie im Ausland verdient werden werde und ein „Löwenanteil“ davon in Europa.

Den Finger in die Wunde legen

Es sei darum entscheidend, dass Bayern im Binnenmarkt Europa mitspiele. Und sie versicherte den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass die bayerischen Europapolitikerinnen und -politiker den Finger in die Wunde legen würden, wenn es in Europa nicht so laufe, wie

Bayern sich das wünsche. Sätze wie dieser führten zum anderen Teil ihrer Rede. Huml betonte immer wieder die Wichtigkeit eines geeinten Europas, beispielsweise in Hinblick auf den Ukrainekrieg, den sie auch als einen Krieg gegen die europäischen Werte sieht. Es drängte sich aber der Eindruck auf, dass Humls Wunsch nach Einigkeit endet, sobald die eigene (bayerische) Meinung überstimmt wird. Nun ist 2023 das Jahr der Landtagswahl und ein urbayerisches Selbstbewusstsein, überall das Maß aller Dinge zu sein, ist nichts Neues. In Anlehnung an die Tradition des Europatags und was mit ihm gefeiert werden soll – „die Dankbarkeit für mein gutes Leben in diesem Land und in einem geeinten Europa“, wie Niederriedens Europabeauftragte Manuela Jocham betonte – hätte man von der bayerischen Europaministerien aber mehr erwartet als Sätze wie „An uns Bayern kommt man in Europa nicht vorbei“. Auch der zu Beginn ihrer Rede angekündigte Blick in Europas Zukunft war schnell zusammengefasst: „Mehr Bayern nach Brüssel bringen.“



Vielleicht hätte Humls sich eine alte Rede ihres Chefs Markus Söder ausleihen sollen. Der Ministerpräsident war letztes Jahr zu Gast in Niederrieden. Er streichelte ebenfalls das bayerische Selbstbewusstsein und gab Brüssel und der Bundesregierung den ein oder anderen Konter mit. Söder schaffte es jedoch, jederzeit staatsmännisch und auch ein Stück weit selbstironisch zu klingen.



Spende für die Erzabtei Sankt Ottilien

Die Zuhörerinnen und Zuhörer in der gut besuchten Niederriedener Festhallte quittierten die rund halbstündige Rede Humls mit freundlichem Beifall. Zum Ende der Veranstaltung überreichte Niederriedens Bürgermeister Michael Büchler Melanie Huml und Manuela Jocham einen Blumenstrauß und dankte allen für ihr Kommen. Er bat außerdem um eine Spende für die Erzabtei Sankt Ottilien. Dort stehen in der nächsten Zeit kostenintensive Baumaßnahmen an (weitere Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite der Erzabtei: www.erzabtei.de/spenden). Abgerundet wurde der 32. Europatag mit einem gemeinsamen Mittagessen.

