Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren: Historische Handwerksberufe live erleben

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Lehrling Moritz Kirchner, Schmiedemeister Thomas Maier und Schmied und Berufsschullehrer Fabian Prinz (v. links) lassen im Dreiertakt ihre Hämmer auf das glühende Eisen sausen, um ein größeres Werkstück zu schmieden. Moritz Kirchner zeigte den Besucherinnen und Besuchern auch, wie man Nägel herstellt. Diese Arbeit war früher eine Prüfung für Gesellen auf der Walz und ist Namensgeber für die „Nagelprobe“. © Gunderlach

Illerbeuren – Am vergangenen Wochenende fanden im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren die 41. Handwerkertage statt. Besucherinnen und Besucher konnten rund 50 historische Berufe und Handwerke kennenlernen und selbst ausprobieren.

Und auch wenn die Museumsumgebung und die alten Maschinen bei der ein oder dem anderen einen gegenteiligen Eindruck geweckt haben sollten – „Das, was wir hier zeigen, machen und praktizieren wir heute noch. Das ist unser alltägliches Handwerk“, betont Schmiedemeister Thomas Maier, der bei der Firma Übele in Dickenreishausen arbeitet. Gemeinsam mit einem Lehrling und einem Kollegen präsentierte er in dem Gebäude einer alten Schmiede, wie beispielsweise ein Nagel oder Eisenwerkzeuge hergestellt wurden und noch immer werden.

Reitsportsattlerin Marlies Bek nutzt das sogenannte „Nähross“ jeden Tag für ihre Arbeit. Auf dem Bild repariert sie gerade einen Voltigiergurt. © Gunderlach

Ebenfalls einen traditionellen Handwerksberuf übt Marlies Bek aus, den der Sattlerin. Neben der Herstellung von Sätteln näht sie auch individuelle Taschen oder Geldbeutel, Tierhalfter und Gurte für Kuhglocken. Zu ihrer Arbeit kam sie über ihren frühen Kontakt mit Pferden und über ihre Leidenschaft für das Motorradfahren – die vielfältigen Gestaltungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten von Leder faszinierten sie. „An mich wenden sich Leute, die etwas Besonderes suchen, was es woanders nicht gibt“, fasst sie zusammen.

Unter den wachsamen Augen von Töpfermeister Ralf Kretschmann (rechts) darf ein Besucher selbst Hand anlegen und aus Ton eine Schüssel formen. Ist die Form fertig, wird sie etwa eine Woche getrocknet, bevor sie bemalt, bei 1.250 Grad gebrannt, glasiert und noch einmal gebrannt wird. © Gunderlach

Töpfermeister Ralf Kretschmann ist in Illerbeuren „Stammgast“. Seit 1998 hat er seine Werkstatt dauerhaft im Bauernhofmuseum und verkauft seine Werke wie einen Brottopf oder eine Kässpatzenschüssel dort.

Trachtenberaterin Monika Hoede forscht zu Trachten und ihrer Geschichte, berät Museen, Ausstellungen und Vereine, erstellt Gutachten und gibt ihr Wissen in Form von Seminaren oder Fortbildungen weiter. © Gunderlach

Monika Hoede ist Trachtenberaterin beim Bezirk Schwaben. Sie forscht zu Trachten und ihrer Geschichte, berät Museen, Ausstellungen und Vereine, erstellt Gutachten und gibt ihr Wissen in Form von Seminaren oder Fortbildungen weiter. Die gelernte Schneidermeisterin und Volkskundlerin näht außerdem Schachteln, beispielsweise für Hüte. Zur Verzierung bezieht sie diese außen mit schönem Papier in unterschiedlichsten Farben und Mustern.

Petra (links) und Andrea Maier aus Tannheim zeigen den Besucherinnen und Besuchern, wie man aus Weidenholz Körbe flechtet. © Gunderlach

Petra und Andrea Maier aus Tannheim zeigten den Besucherinnen und Besuchern, wie man aus Weidenholz Körbe flechtet. Damit die Weide, die im Sinne der Nachhaltigkeit aus der Region kommt, auch an der dicksten Stelle biegsam wird, muss sie sieben bis 14 Tage in Wasser eingelegt werden. Im Anschluss, wenn das Holz noch feucht ist, flechten Petra und Andrea Maier beispielsweise Holz- oder Wäschekörbe. Um so wenig wie möglich wegzuschmeißen, nutzen sie die dabei anfallenden Reste ebenfalls und machen daraus etwa Windspiele.

Mike Tingey geht seit über 50 Jahren dem Drechselhandwerk nach. © Gudnerlach

„Drechseln ist angeblich das zweitälteste Handwerk der Welt“, erklärte Mike Tingey stolz, bevor er sich hinter seine Drechselbank setzte und zeigte, wie man in wenigen Minuten aus einem Holzklotz einen Kreisel macht. Bereits im alten China und Ägypten wurde die Technik, die eckiges Holz rund macht, angewendet. Tingey geht seit über 50 Jahren dem Handwerk nach, früher in seiner eigenen Werkstatt mit elf Drechselbänken. Inzwischen ist er in Rente, zeigt aber im Bauernhofmuseum immer wieder sein Können.

Mit diesem Wissen dürfte bei den Besucherinnen und Besuchern, von denen trotz des durchwachsenen Wetters einige kamen, die Anerkennung für die Leistungen von Handwerkerinnen und Handwerkern gestiegen sein. Neben der Schmiedekunst gab es die Möglichkeit, in historischer Kulisse beim Sticken, Schuhmachen, Filzen, Schreinern und vielem mehr zuzuschauen. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung war ebenfalls gesorgt.

