50 Jahre Jugendhaus Memmingen: Bestehen mit Gartenfest und Disco gefeiert

Bürgermeisterin Margareta Böckh überbrachte die Glückwünsche der Stadt und dankte dem Jugendhaus-Team für ihre hervorragende Arbeit. © Alexandra Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen

Memmingen - Sein 50-jähriges Bestehen konnte kürzlich das Memminger Jugendhaus feiern. Anlässlich des runden Geburtstags gab es ein buntes Programm mit Reden, Vorführungen der Jugendlichen, einer Führung durchs Haus sowie einem Gartenfest und anschließender Disco.

50 Jahre Jugendhaus Memmingen – „50 Jahre offene Jugendarbeit und pädagogisches Wirken“, das müsse entsprechend wertgeschätzt werden, war sich Alexander Mück sicher. Daher sollte die Jubiläumsveranstaltung den Gästen, laut dem Leiter der städtischen Jugendeinrichtungen Splash, MIR und des Jugendhauses, auch als Plattform dienen, um mit den jungen Menschen in Kontakt zu treten. Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh blickte zu Beginn ihrer Ansprache auf die Anfänge des Hauses zurück, dessen Räumlichkeiten 1974 hergerichtet wurden. Die Einrichtung habe ein gutes Konzept gefunden, um den Besuchern und Besucherinnen sowohl „tolle Angebote“ zur Unterstützung, als auch genügend Freiraum zu bieten, um mit Gleichaltrigen schöne Stunden zu verbringen. Als „Geburtstagsgeschenk“ hatte Böckh für die Jugendlichen ein begehrtes Videospiel dabei.

Die „universelle Wahrheit“, dass die Jugend ein Recht auf einen Platz in der Gesellschaft habe, brachte Jörg Haldenmayr, Leiter des städtischen Referats für Familie, Jugend und Soziales, mit. Er sah es als Aufgabe der Gesellschaft, die Jugend mit ihrer Erfahrung auf ihrem Weg zu unterstützen. Der Jugendamtsleiter Michael Wagner bezeichnete das Jugendhaus als einen Ort, an dem Kinder und Jugendliche ihre Freizeit gestalten können, aber auch Unterstützung erhalten.

50 Jahre Jugendhaus Memmingen: Führung durch Einrichtung

Im Anschluss an die kurzweiligen Ansprachen und einer eigens für das Jubiläum einstudierten Tanzvorführung einiger Jugendhaus-Besucherinnen, führte Mück durch die Einrichtung, die circa 600 qm2 an pädagogischer Fläche bietet und täglich von etwa 50 bis 80 jungen Menschen besucht wird. Angefangen mit einem Computer-Raum, in dem die Jugendlichen auch in Ruhe Bewerbungen schreiben können, über einen Rückzugsraum für Mädchen und einen Ort für Tischtennis, Billard und zum Kickern, hat die Einrichtung auch einen Filmraum und eine eigene Disco. Diese kam auch am Abend der Jubiläumsfeier zum Einsatz. Zum Abschluss des Rundgangs gab es alkoholfreie Cocktails und eine Gesangseinlage zweier Jugendlicher.