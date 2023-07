50 Jahre Unterallgäu: Landkreis weiht am 14. Juli 2023 Jubiläums-Standarte ein

Barockes Juwel: die Basilika St. Alexander und Theodor in Ottobeuren. © Archivfoto: Breuninger

Unterallgäu – Im vergangenen Jahr feierte der Landkreis Unterallgäu seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat Landrat Alex Eder eine Jubiläums-Standarte in Auftrag gegeben, die nun fertiggestellt ist. Feierlich gesegnet wird die Fahne am Freitag, 14. Juli 2023, von Abt Johannes Schaber in der Basilika in Ottobeuren. Beginn ist um 16 Uhr.

„Ich würde mich freuen, wenn viele Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer mitfeiern und wir unsere neue Landkreis-Standarte gemeinsam in Empfang nehmen“, sagt Landrat Alex Eder. Insbesondere lädt er auch alle Vereine mit ihren eigenen Standarten und Fahnen zum Kommen ein.



Mit der Segnung der Landkreis-Standarte enden die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises. Im vergangenen Jahr fanden zahlreiche heimatkundliche Veranstaltungen statt, die dazu einluden, die Region neu zu entdecken. Viele Bürgerinnen und Bürger begaben sich auf die Spuren besonderer Unterallgäuer Persönlichkeiten, nahmen an Exkursionen zu Burgen und Kirchen teil oder probierten Köstlichkeiten der Allgäuer Küche. Fortan erinnert die neue Standarte an das geschichtsträchtige Jahr 1972, in dem das Unterallgäu im Zuge einer bayernweiten Landkreisreform aus den Altlandkreisen Mindelheim und Memmingen sowie aus Teilen der damaligen Landkreise Illertissen, Krumbach und Kaufbeuren entstanden ist.



Wer als Verein an der Standarten-Weihe in der Basilika teilnehmen möchte, sollte sich zur besseren Planung anmelden unter www.unterallgaeu.de/veranstaltungen und auch angeben, ob Fahnen mitgebracht werden.

